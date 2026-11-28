Zwei Siege in Serie! Bei der Wiener Austria herrscht laut Trainer Max Uhlig nach dem 4:1 gegen den WAC „eine gewisse Aufbruchsstimmung!“ Hier die Stimmen zum Spiel (via Sky) ...
Max Uhlig (Austria-Trainer): „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis. Wir haben uns vorgenommen, die Fans zu versöhnen und an dem anzuschließen, wo wir gegen Salzburg aufgehört haben. In den ersten 30 Minuten war es das Spiel, das wir erwartet haben. Der WAC hat sehr kompakt und diszipliniert verteidigt. Die Gelb-Rote Karte hat das Spiel auf den Kopf gestellt. In der Halbzeit war klar, dass es eine Abwehrschlacht werden wird. Mir hat extrem gefallen, wie die Mannschaft in der zweiten Hälfte das akzeptiert und alles reingeworfen hat. Wir haben sehr kompakt und leidenschaftlich verteidigt. Und mit Boateng und seinem Speed hatten wir einen Top-Wechselspieler. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Vor zwei, drei Wochen war, wie gesagt, noch viel Frust da. Jetzt herrscht natürlich eine gewisse Aufbruchsstimmung, was auch schön ist. So ist der Fußball, es kann relativ schnell in die eine oder andere Richtung gehen. “
Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Es war kein guter Auftritt von uns, wir haben einiges vermissen lassen. Es war von beiden kein gutes Spiel, die Austria hat nach einem Fehlpass von uns ihre einzige Chance genützt. Nach dem Ausschluss hat man gesehen, wo unsere Problemzonen liegen. Wenn du so lange in Überzahl nicht in der Lage bist, Torchancen herauszuspielen, ist es schwierig. Und am Ende haben wir die Kontersituationen schlecht verteidigt. Es war ein Rückschritt zu den beiden letzten Spielen. Wir wollen jetzt schauen, dass wir noch Punkte machen bis zur Weihnachtszeit, und dann müssen wir uns neu aufstellen. Wir müssen den Kader verstärken, er ist nicht gut genug, um nachzulegen.“
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