14. Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Austria Lustenau empfängt den SK Rapid, wir berichten ab 19.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das Dutzend hat Rapid voll gemacht, der 13. Saisonsieg soll im Duell der Grünweißen in Lustenau folgen. Mit einem Dreier beim Aufsteiger liegt der auf Rekordkurs wandelnde Tabellenführer bereits neun Zähler vor Salzburg. Der Verfolger hat erst am Sonntag im Schlager der Runde den LASK zu Gast. Rapid surft auf der Erfolgswelle. Trainer Johannes Hoff Thorup ortete im Vorfeld wieder „good vibes“ in der Kabine, die Personallage ist im Unterschied zur Konkurrenz unverändert rosig. Der Weg stimmt. „Das Gute an dieser Saison ist, dass wir mehr erfreuliche Momente haben als letzte Saison. Wir können auch feiern, solange ich am nächsten Tag in den Augen sehen kann, dass wir wieder denselben Fokus haben“, berichtete Hoff Thorup. Auch in Lustenau beginne das Spiel wieder bei Null. „Wir müssen unsere Qualitäten von Beginn an zeigen.“
„Wir denken nur Spiel für Spiel“
Dass die Hoffnungen der Anhängerschaft auf ein Ende der seit 2008 währenden titellosen Zeit neue Sphären erreicht haben, soll die Beine nicht schwer machen. Schritt für Schritt lautet das Motto. „Wir denken nur Spiel für Spiel. Wir wissen, dass wir gut sind. Aber wir sollten nicht zu weit nach vorne schauen“, merkte Stürmer Petter Nosa Dahl an. Neben den meisten Punkten hat Rapid in der laufenden Saison auch die meisten Tore geschossen (42) und die wenigsten (9) erhalten. Im Heimspiel gegen Lustenau gab es im ersten Saisonvergleich einen 5:1-Sieg. Gegen Rapid haben die Vorarlberger darüber hinaus seit über 27 Jahren kein Spiel mehr gewonnen.
Zuletzt hatten die Lustenauer aber ebenfalls Erfolgserlebnisse. Erstmals seit der Rückkehr in die Bundesliga gelangen zwei Siege in Folge, Platz sieben ist die Belohnung. „Natürlich gibt das viel Selbstvertrauen, weil es eine neue Situation ist“, meinte Trainer Markus Mader. Druck gebe es keinen. „Gegen den Tabellenführer haben wir nicht viel zu verlieren. Das heißt, wir brauchen sehr viel Mut und dürfen nicht zu viel Respekt zeigen – und dann schauen wir mal, was rauskommt.“ Mader stehen alle Spieler zur Verfügung. Bester Torschütze des Aufsteigers ist ein aus Wien-Hütteldorf ausgeliehener Offensivmann. Dominik Weixelbraun hat bisher sechs Tore angeschrieben.
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