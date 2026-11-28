Das Dutzend hat Rapid voll gemacht, der 13. Saisonsieg soll im Duell der Grünweißen in Lustenau folgen. Mit einem Dreier beim Aufsteiger liegt der auf Rekordkurs wandelnde Tabellenführer bereits neun Zähler vor Salzburg. Der Verfolger hat erst am Sonntag im Schlager der Runde den LASK zu Gast. Rapid surft auf der Erfolgswelle. Trainer Johannes Hoff Thorup ortete im Vorfeld wieder „good vibes“ in der Kabine, die Personallage ist im Unterschied zur Konkurrenz unverändert rosig. Der Weg stimmt. „Das Gute an dieser Saison ist, dass wir mehr erfreuliche Momente haben als letzte Saison. Wir können auch feiern, solange ich am nächsten Tag in den Augen sehen kann, dass wir wieder denselben Fokus haben“, berichtete Hoff Thorup. Auch in Lustenau beginne das Spiel wieder bei Null. „Wir müssen unsere Qualitäten von Beginn an zeigen.“