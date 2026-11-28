Während sich im Tal einige durch den gefallenen Schnee kämpfen mussten, freuen sich die Skigebiete über jedes weiße Flöckchen. Mit dem letzten November-Wochenende startet die Wintersportsaison und spätestens in der kommenden Woche öffnen die meisten Regionen ihre Pisten. Wer seine Skier nun schon bereitgestellt hat, sollte übrigens auch die Brieftasche bereitlegen. Denn günstig ist der Pistenspaß auch heuer nicht gerade (siehe Grafik).