Apple vor Präsentation neuer Smart-Home-Produkte

Beim Apple TV 4K steht den Gerüchten zufolge ebenfalls ein deutlicher Leistungssprung an. Erwartet wird ein A19-Chip mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Außerdem könnte Apple Mikrofone direkt in die Streaming-Box integrieren, damit sich Siri ohne Fernbedienung oder zusätzlichen HomePod nutzen lässt. Ob dieses Feature tatsächlich in der Verkaufsversion landet, sei allerdings noch offen.