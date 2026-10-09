Apple drosselt Bestellungen für iPhone-Komponenten

Wegen schwächelnder Nachfrage streicht Apple einem Zeitungsbericht zufolge die Bestellungen für iPhone-Komponenten zusammen. Das Auftragsvolumen für Oktober soll 15 Prozent unter den ursprünglichen Planungen liegen.
Das berichtete „Nikkei Asia“ am Freitag unter Berufung auf Insider. Betroffen sind demnach die im vergangenen Monat vorgestellten Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max.
Die jüngst vorgestellten Modelle kosten wegen der gestiegenen Preise für Speicherchips jeweils 100 Dollar bzw. 150 Euro mehr als die Vorgängerversionen. Apple war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
Speicher teurer
Wegen des aktuellen Booms beim Bau von Rechenzentren sind Speicherbausteine weltweit knapp. Um die rasant gestiegenen Kosten abzufedern, heben Elektronikhersteller ihre Preise an. Dies dämpft die Nachfrage.
Der südkoreanische Apple-Konkurrent Samsung fuhr dank seiner florierenden Speicherchipsparte im dritten Quartal zwar einen Rekordgewinn ein. Im Geschäft mit Smartphones machte er dagegen Analystenschätzungen zufolge einen unerwartet hohen Verlust von umgerechnet etwa 894 Millionen Euro.
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