Österreichs Soldatinnen und Soldaten stellen mit der „Multi Role Logistic Unit“ eine Logistikeinheit, die unter anderem für Personen- und Materialtransporte, die Instandsetzung von Fahrzeugen sowie die Versorgung mit Kraftstoff zuständig ist. Feuerwehrpersonal aus Österreich kümmert sich zudem für den Brandschutz im UNIFIL-Hauptquartier. Mit dem 31. Dezember 2026 wird der bisherige operative Auftrag enden. Danach ist noch bis zu ein Jahr für die Rückführung des Personals und Materials vorgesehen.