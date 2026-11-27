Am heutigen Freitag hat das Bundesheer 110 Soldatinnen und Soldaten zu ihrem Einsatz in den Libanon verabschiedet. Es ist die letzte reguläre Rotation, da das Mandat der UN-Mission am 31. Dezember 2026 enden wird. Anschließend beginnt der Abzug, für den ein Zeitraum von bis zu einem Jahr vorgesehen ist.
Österreichs Soldatinnen und Soldaten stellen mit der „Multi Role Logistic Unit“ eine Logistikeinheit, die unter anderem für Personen- und Materialtransporte, die Instandsetzung von Fahrzeugen sowie die Versorgung mit Kraftstoff zuständig ist. Feuerwehrpersonal aus Österreich kümmert sich zudem für den Brandschutz im UNIFIL-Hauptquartier. Mit dem 31. Dezember 2026 wird der bisherige operative Auftrag enden. Danach ist noch bis zu ein Jahr für die Rückführung des Personals und Materials vorgesehen.
„Unsere Soldatinnen und Soldaten übernehmen in dieser letzten Phase des Einsatzes eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe. Mit ihrem Können und ihrer Erfahrung tragen sie dazu bei, den Einsatz geordnet abzuschließen und den sicheren Abzug vorzubereiten. Ich danke Ihnen und allen, die seit 2011 im Libanon gedient haben, für ihren Einsatz. Unser oberstes Ziel bleibt, dass alle gesund nach Hause zurückkehren“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).
Das österreichische Bundesheer beteiligt sich seit November 2011 an der Friedensmission „United Nations Interim Force in Lebanon“ (UNIFIL), die 1978 eingerichtet wurde. Ihr Ziel war es, nach der israelischen Invasion im Südlibanon für Stabilität zu sorgen. Insgesamt sind ungefähr 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus unterschiedlichen Ländern beteiligt. Etwa 160 davon kommen aus Österreich. Während der jüngsten Eskalationen zwischen Israel und der Hisbollah seit Oktober 2023 wurden die Bundesheer-Soldatinnen und -soldaten zeitweise in gesicherte Bereiche zurückgezogen.
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