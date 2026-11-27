Den Rodel-Assen steht ein besonderer Winter bevor. Es ist die 50. Weltcupsaison für den Olympischen Rodelsport. Für die starken Österreicher wartet im Februar außerdem die Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck-Igls. „Das ist im Prinzip auch das große Ziel, dort gut zu performen“, freut sich auch Salzburgs Beitrag Noah Kallan. Doch zuvor schaut er von Rennen zu Rennen. Da er sich in den internen Qualifikationsläufen zur Nummer vier im österreichischen Team hinter Nico und David Gleirscher sowie Wolfgang Kindl etabliert hat, stehen die Chancen auf einige Weltcupeinsätze sehr gut. Im Nationencup musste er sich für den Auftakt noch qualifizieren. Als Vierter schaffte er den erforderlichen Platz unter den Top 18 jedoch souverän.