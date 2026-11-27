Für Noah Kallan startet am Wochenende seine erste richtige Weltcupsaison. Musste sich der Pongauer im Vorjahr zumeist noch hinter einem stärkeren rot-weiß-roten Quartett anstellen, etablierte er sich in den Qualiläufen zur neuen Nummer vier im starken österreichischen Team. Das große Ziel ist die Heim-WM im Februar. Warum er seine Kollegen im Idealfall nie auf Kaffee und Kuchen einlädt, erzählte der 22-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.
Den Rodel-Assen steht ein besonderer Winter bevor. Es ist die 50. Weltcupsaison für den Olympischen Rodelsport. Für die starken Österreicher wartet im Februar außerdem die Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck-Igls. „Das ist im Prinzip auch das große Ziel, dort gut zu performen“, freut sich auch Salzburgs Beitrag Noah Kallan. Doch zuvor schaut er von Rennen zu Rennen. Da er sich in den internen Qualifikationsläufen zur Nummer vier im österreichischen Team hinter Nico und David Gleirscher sowie Wolfgang Kindl etabliert hat, stehen die Chancen auf einige Weltcupeinsätze sehr gut. Im Nationencup musste er sich für den Auftakt noch qualifizieren. Als Vierter schaffte er den erforderlichen Platz unter den Top 18 jedoch souverän.
Noah Kallan möchte beim Start in Winterberg aufzeigen
„Ich fühle mich gut und ganz wohl“, meint der Ebener, der gleich im ersten Saisonrennen aufzeigen möchte: „Prinzipiell ist mein Ziel, richtig gut zu performen. Ein Platz in den Top Ten wäre sensationell, aber das ist jetzt kein Ziel. Aber ich glaube, dass viel möglich ist.“
Abseits davon ist jedenfalls ein Ziel, seine Teamkollegen nicht auf Kaffee und Kuchen einladen zu müssen. „Der erste, der auf der jeweiligen Bahn stürzt, muss eine Runde zahlen“, verrät Kallan das kleine interne Wettspiel.
Der Weltverband FIL hat heuer standardisierte Schlitten für mehr Chancengleichheit in den Regularien festgehalten. Kallan erklärt: „Es gibt gewisse Maße und Sachen, die bei allen gleich sein müssen.“ Doch eine große Umstellung sei es nicht: „Wir sind im vorigen Jahr teilweise schon darauf gefahren, es ist kein großer Unterschied.“
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