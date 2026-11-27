Hackerangriffe haben es derzeit auch auf Daten von Salzburgern abgesehen. So entdeckte etwa die Messe eine Lücke in ihrem Ticketsystem. Aber auch Salzburger, die sich möglicherweise in der Gmundner Lodge in Namibia aufgehalten haben oder aufhalten werden, sollten aufmerksam sein und Vorkehrungen treffen.
Am vergangenen Montag verschafften sich Hacker Zugriff auf das von einer externen Firma betriebene Ticketingsystem des Messezentrums. Konkret wurden Daten wie Passwörter der Nutzerdaten (Vor- und Nachnamen, Firmennamen und Funktion, Adresse, Postleitzahl, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) abgegriffen.
Die Messe rät daher zur dringenden Änderung der Kennwörter und erhöhter Aufmerksamkeit bei etwaigen Kontaktversuchen. Betroffen seien Personen, die innerhalb der letzten fünf Jahre Kunden bei der Messe waren. Es soll sich um mehrere tausend Personen handeln.
Auch die vom Salzburger Unternehmer Markus Friesacher betriebene Gmundner Lodge in Namibia könnte von einem Datenleck betroffen sein. Auch diese greift bei ihrem Buchungssystem auf einen externen Anbieter zurück, der in den vergangenen Tagen ebenfalls von Hackerangriffen heimgesucht wurde.
Die Lodge warnte daher vorsorglich Kunden über ihre Kanäle keine persönlichen Daten wie Kreditkartennummern, Passwörter oder PINs auf vermeintliche Nachfragen herauszugeben. Auch wenn Buchungsnummern im Schriftverkehr angeführt seien, sei das kein Hinweis auf eine vertrauenswürdige Quelle. Im Zweifelsfall solle man die Lodge lieber direkt anrufen und nachfragen.
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