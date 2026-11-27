Zweiter hinter dem Italiener wurde sein britischer Teamkollege George Russell. Die Formel 1 hatte sich nach längeren Sicherheitsdebatten entschieden, die beiden Finalrennen in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi auszutragen. Wegen des Iran-Krieges und der militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien raten mehrere europäische Regierungen von Reisen in die Region derzeit ab.