Der Mann, der sich in einem Mehrpersonenhaftraum in Strafhaft befand, lag am Morgen des 25. November ohne Lebenszeichen in seinem Bett. Weil er auf Ansprache und Rütteln nicht reagierte, wurde umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt. „Trotz sofortigen Einschreitens konnte der ärztliche Notdienst nur noch das Ableben des Insassen feststellen“, bestätigte das Justizministerium.