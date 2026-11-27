In der Justizanstalt Innsbruck ist am vergangenen Mittwoch ein 30-jähriger Insasse tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen zwar nicht vor, dennoch ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft.
Der Mann, der sich in einem Mehrpersonenhaftraum in Strafhaft befand, lag am Morgen des 25. November ohne Lebenszeichen in seinem Bett. Weil er auf Ansprache und Rütteln nicht reagierte, wurde umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt. „Trotz sofortigen Einschreitens konnte der ärztliche Notdienst nur noch das Ableben des Insassen feststellen“, bestätigte das Justizministerium.
Wie in derartigen Fällen üblich, wurde umgehend eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. „Die Obduktion wurde bereits angeordnet“, erklärte Florian Oberhofer, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck.
Keine eindeutige Todesursache
Diese soll die genaue Todesursache und offene Fragen im Zusammenhang mit dem Ableben des Mannes klären. In welche Richtung ermittelt wird, sei offen, solange keine eindeutige Todesursache bekannt sei, sagte Oberhofer.
Zur Identität des Verstorbenen und vor allem der Frage, ob der 30-Jährige Erkrankungen aufwies, gab sich das Justizministerium vorerst bedeckt. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen keine weiteren Details zur Person und zu Umständen, die zum Ableben des Insassen geführt haben könnten, kommunizieren können“, meinte ein Sprecher.
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