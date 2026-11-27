Der Tiroler Samuel Maier hat am Freitag den ersten österreichischen Sieg im Skeleton-Männer-Weltcup seit fast 29 Jahren um 0,11 Sek. verpasst. Der 27-Jährige führte beim Saison-Auftakt in Altenberg nach Lauf eins, musste aber den Deutschen Felix Keisinger passieren lassen.
Auch beim Auftakt 2025 auf der Olympia-Bahn in Cortina war er Zweiter geworden, Maier hält nun bei insgesamt vier zweiten Weltcup-Rängen. Landsmann Alexander Schlintner wurde diesmal Zehnter (+1,67 Sek).
„Ich bin mega-happy, dass der Saisonauftakt so gelungen ist“, sagte Maier im ORF. Der nur 14. Platz bei den Winterspielen in Cortina sei ihm noch lange nachgehängt. „Ich habe einmal ein neues Ergebnis gebraucht, eine Rennperformance, auf die ich stolz sein kann. Zweiter in Altenberg auf einer deutschen Bahn ist nicht übel.“ Wenn er seine Linie finde, sei er in der Bahn der absolut Schnellste. Nun möchte der Europameister 2025 nächste Woche in Igls angreifen. „Ich wollte diesen langersehnten ersten Weltcupsieg holen. Aber wenn es nicht heute ist, dann vielleicht nächste Woche.“
Maier hatte sich mit Startnummer zwei im ersten Lauf in eine ausgezeichnete Position gebracht. „Das war der erste Streich“, hatte er als Halbzeit-Erster gemeint. Im zweiten Heat holte er in der Bahn nach einer im Vergleich zur Konkurrenz nicht schnellsten Startzeit nicht mehr ganz auf, Maier kam nicht auf Tempo. Damit bleibt Mario Guggenbergers Erfolg vom 17. Jänner 1998 in Igls der bisher letzte rot-weiß-rote Weltcuperfolg bei den Männern. Am Samstag (10.00 Uhr) vertritt Julia Erlacher Österreich im Frauen-Rennen, Olympiasiegerin Janine Flock musste erkrankt passen.
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