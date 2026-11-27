„Ich bin mega-happy, dass der Saisonauftakt so gelungen ist“, sagte Maier im ORF. Der nur 14. Platz bei den Winterspielen in Cortina sei ihm noch lange nachgehängt. „Ich habe einmal ein neues Ergebnis gebraucht, eine Rennperformance, auf die ich stolz sein kann. Zweiter in Altenberg auf einer deutschen Bahn ist nicht übel.“ Wenn er seine Linie finde, sei er in der Bahn der absolut Schnellste. Nun möchte der Europameister 2025 nächste Woche in Igls angreifen. „Ich wollte diesen langersehnten ersten Weltcupsieg holen. Aber wenn es nicht heute ist, dann vielleicht nächste Woche.“