Der Kreis hat sich für Nicole Richie geschlossen: Vor 25 Jahren wurde sie von den Paparazzi immer wieder mit ihrer Lieblingshandtasche von Balenciaga abgelichtet. Zum Jubiläum engagierte das französische Luxusmodehaus jetzt Nicoles Tochter Kate.
Die stellt in der Jubiläums-Kampagne für die Le City Bag die Schnappschüsse mit ihrer Mutter aus den frühen 2000ern nach.
Modelvertrag unterschrieben
Auf mehreren Fotos, die Balenciaga auf Instagram teilte, ist die 18-Jährige im kurzärmeligen schwarzen Kleid und schwarzen Stiefeln zu sehen, wie sie in Los Angeles verschiedene gelbe Versionen der Le City Bag auf dem Gehsteig präsentiert – ganz wie die Mama einst.
Sehen Sie hier die Kampagnenfotos von Balenciaga mit Kate Madden als Star:
Die Tochter von Richie und dem Musiker Joel Madden hat gerade ihren ersten Modelvertrag mit The Lions Management unterschrieben.
Auch Kates Mama Nicole Richie ist Teil der neuen Balenciaga-Kampagne – hier können Sie sich durch die Bilder klicken:
Ein Traum geht in Erfüllung
„Ich habe schon immer davon geträumt, modeln zu dürfen“, ließ sie in einem Pressestatement verlauten. Und dass sie für ihren ersten Auftrag auf den Spuren ihrer Mutter, die ebenfalls in der neuen Kampagne mit dabei ist, wandelt, ist für die schöne Kate ein echter Bonus.
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