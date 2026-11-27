Ein Traum geht in Erfüllung

„Ich habe schon immer davon geträumt, modeln zu dürfen“, ließ sie in einem Pressestatement verlauten. Und dass sie für ihren ersten Auftrag auf den Spuren ihrer Mutter, die ebenfalls in der neuen Kampagne mit dabei ist, wandelt, ist für die schöne Kate ein echter Bonus.