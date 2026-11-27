Nicole Scherzinger und Thom Evans haben sich überraschend getrennt! Der ehemalige schottische Rugbyspieler gab das Liebes-Aus nach sieben gemeinsamen Jahren am Freitag auf Instagram bekannt.
In seiner Instagram-Story erklärte der 41-Jährige, dass die Beziehung beendet und die Entscheidung von der 48-jährigen US-Sängerin ausgegangen sei.
Evans schrieb, dies sei zwar nicht das Ergebnis, auf das er gehofft habe, doch er respektiere Nicoles Entscheidung und wünsche ihr für ihr nächstes Lebenskapitel von Herzen alles Gute.
Posting: Thom Evans gab die Trennung auf Instagram bekannt
Die frühere Frontfrau der Pussycat Dolls hat sich bisher noch nicht öffentlich zu der Trennung geäußert. Erst Ende September postete sie auf Instagram ein romantisches Video mit Evans aus Paris.
Posting: Ende September turtelten Scherzinger und Evans noch gemeinsam in Paris
Kennenlernen bei The X Factor veränderte ihr Leben
Das Paar lernte sich Ende 2019 bei den Dreharbeiten zur Castingshow „The X Factor: Celebrity“ kennen. Scherzinger saß in der Jury, Evans trat als Kandidat an. Im Jänner 2020 machten sie ihre Liebe auf dem roten Teppich offiziell. Im Juni 2023 machte Thom Evans der Sängerin bei einem Strandurlaub einen Heiratsantrag, woraufhin beide ihre Verlobung verkündeten.
Posting: Im Juni 2023 machte Evans der Sängerin einen Heiratsantrag
Eine geplante Hochzeit auf Hawaii wurde aufgrund Scherzingers vollen Terminkalenders – unter anderem durch ihr Broadway-Engagement im Musical „Sunset Boulevard“ und die Pussycat-Dolls-Reunion – immer wieder verschoben.
Noch 2024 hatte sie über ihren Wunsch gesprochen, Mutter zu werden. Und im Juni 2025 war sie voll des Lobes für ihren Verlobten. „Er ist mein Fels. Er hat mich vom ersten Tag an verstanden“, sagte sie dem US-Magazin „People“. Umso überraschender kommt nun das Liebes-Aus ...
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