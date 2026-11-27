Lustig ist ein Stellungstermin für die meisten jungen Männer nicht. Es ist einer der ersten Schritte ins Erwachsenenleben, wenn man – oft mit etwas schärferem Ton als im Elternhaus – vom Bundesheer auf Herz, Nieren und Tauglichkeit für den Dienst an der Waffe geprüft wird. Auch Tobias U. aus Niederösterreich musste am 28. Oktober bei der Stellungskommission in der St. Pöltener Hesserkaserne zur Musterung antreten. Wenige Wochen später schrieb der junge Mann in der Schülerzeitung „campus a college“ über seine offensichtlich recht ungustiösen Erfahrungen.