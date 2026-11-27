Von seinem Stellungstermin in Niederösterreich hat ein junger Mann aus Niederösterreich offenbar bleibende Erinnerungen mit nach Hause gebracht. Nach der Musterung tauchten überall auf seinem Körper rote juckende Knötchen auf. Während eine Ärztin Bettwanzen als Verursacher diagnostizierte, ist man beim Bundesheer auf Ursachenforschung.
Lustig ist ein Stellungstermin für die meisten jungen Männer nicht. Es ist einer der ersten Schritte ins Erwachsenenleben, wenn man – oft mit etwas schärferem Ton als im Elternhaus – vom Bundesheer auf Herz, Nieren und Tauglichkeit für den Dienst an der Waffe geprüft wird. Auch Tobias U. aus Niederösterreich musste am 28. Oktober bei der Stellungskommission in der St. Pöltener Hesserkaserne zur Musterung antreten. Wenige Wochen später schrieb der junge Mann in der Schülerzeitung „campus a college“ über seine offensichtlich recht ungustiösen Erfahrungen.
Er habe, erzählt er in dem Artikel, in der Gemeinschaftsunterkunft übernachtet, konkret im Bett mit der Nummer 3050. Am Tag danach, als er schon wieder zu Hause gewesen sei, habe er am ganzen Körper Juckreiz verspürt.
16 juckende Pusteln am ganzen Körper
„Auf beiden Armen, am Hals und sogar im Gesicht zeichneten sich rote, erhabene Knötchen ab, jeweils mit einem winzigen Punkt in der Mitte und einem leicht geröteten Rand“, schildert Tobias U. die unangenehmen Momente. Insgesamt 16 Stück der Pusteln habe er an seinem Körper gefunden.
Medizinerin bestätigte Bettwanzen-Befall
Als der Juckreiz immer schlimmer wurde, habe er eine Ärztin aufgesucht. Was jene diagnostizierte, wirft natürlich kein allzu gutes Bild auf die hygienischen Zustände in der Kaserne. Das Bett sei offenbar mit Bettwanzen kontaminiert gewesen, befand die Medizinerin und bat im ärztlichen Attest um „Besserung der hygienischen Zustände“.
Eigentlich sollten wir bei einer derartigen staatlichen Einrichtung grundlegende Hygiene und schädlingsfreie Betten voraussetzen dürfen.
Tobias U. im Artikel in der Schülerzeitung
Die folgenden Tage will Tobias U. in Angst gelebt haben, die Wanzen in die eigenen vier Wände eingeschleppt zu haben. „Eigentlich sollten wir bei einer derartigen staatlichen Einrichtung grundlegende Hygiene und schädlingsfreie Betten voraussetzen dürfen“, bemängelt der junge Mann heute neben dem rauen Ton den Umgang mit der Bettwanzen-Problematik.
Testkit eingeschickt, nun Warten auf Ergebnis
Dem Bundesheer ist der Fall bekannt. Auf Anfrage der „Krone“ bestätigt Major Sebastian Schubert vom Militärkommando Niederösterreich, dass der Raum, in dem das möglicherweise befallene Bett steht, „vorsorglich gesperrt wurde“. Aktuell wartet man auf das eingeschickte Testkit und könne noch nicht sagen, ob tatsächlich ein Befall mit Bettwanzen vorgelegen ist.
Aktuell läuft der Test noch, das Testkit ist eingeschickt und das betroffene Zimmer wurde vorsorglich gesperrt. Wir warten derzeit noch auf die Ergebnisse.
Major Sebastian Schubert, Presseoffizier für das Militärkommando Niederösterreich
Bis zu 10.000 Personen würden jedes Jahr in jener Kaserne untersucht, bis zu 60 Personen jeden Werktag. Alle bekämen die Möglichkeit, dort zu übernachten. Das Bettzeug werde natürlich jedes Mal gewechselt, so Schubert. Zusätzlich gibt es einmal im Jahr eine Grundreinigung.
Dennoch weiß man, dass man in Massenunterkünften jeglicher Art vor Ungeziefer nicht gefeit ist. Die Hygienestandards vor Ort seien normal für derartige Unterkünfte, so Schubert. Man hätte sich dennoch gewünscht, dass der junge Mann den Kontakt früher zum Bundesheer gesucht hätte.
„Bei Missständen immer melden“
Generell gilt: „Bei Missständen und Problemen jeglicher Art sollten sich Stellungspflichtige sofort an unser Personal wenden. Wenn es nicht beim Abschlussgespräch möglich ist, dann steht auch danach jederzeit ein Unteroffizier dafür zur Verfügung.“ Für Tobias U. ist das Abenteuer Bundesheer wohl vorüber. Er wurde für tauglich befunden, wird aber lieber den Zivildienst beim Roten Kreuz ableisten.
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