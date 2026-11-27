Der norwegische Billigflieger Norse Atlantic ist in die Insolvenz gerutscht. Der Ticketverkauf werde gestoppt und alle Flüge würden gestrichen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.
„Der Verwaltungsrat, das Management und die Berater der börsennotierten Gesellschaft Norse Atlantic ASA sowie der britischen Tochtergesellschaft arbeiten an einer Lösung für den verbleibenden Teil des Geschäfts, um den Betrieb fortzuführen“, erklärte Konzernchef Eivind Roald.
1071 Mitarbeiter betroffen
„Dies ist ein sehr schwerer Tag für die Piloten und ihre Familien sowie für alle anderen Mitarbeiter von Norse“, erklärte die Pilotenvereinigung von Norse Atlantic. Das Unternehmen beschäftigt dem jüngsten Quartalsbericht zufolge 1071 Mitarbeiter. Die Fluglinie ist nach der lettischen airBaltic die zweite europäische Fluggesellschaft, die in diesem Jahr ein Insolvenzverfahren eröffnet.
Luftfahrtbranche in schwerster Krise seit Corona
Die weltweite Luftfahrtbranche erlebt wegen des Iran-Kriegs, der den Betrieb stört und die Treibstoffpreise nach oben treibt, die schwerste Krise seit der Corona-Pandemie. Dies trifft vor allem Fluggesellschaften, die sich vor Krisenbeginn nicht gegen steigende Kerosinpreise abgesichert hatten.
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