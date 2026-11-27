1071 Mitarbeiter betroffen

„Dies ist ein sehr schwerer Tag für die Piloten und ihre Familien sowie für alle anderen Mitarbeiter von Norse“, erklärte die Pilotenvereinigung von Norse Atlantic. Das Unternehmen beschäftigt dem jüngsten Quartalsbericht zufolge 1071 Mitarbeiter. Die Fluglinie ist nach der lettischen airBaltic die zweite europäische Fluggesellschaft, die in diesem Jahr ein Insolvenzverfahren eröffnet.