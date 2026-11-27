Trotz massivem Schneechaos und erschwerter Anreisebedingungen lockte „Sondaschule“ zahlreiche Fans in den Linzer Posthof. Weltoffene Texte, positive Energie und ein wacher Blick aufs Leben: Die Ska-Punks aus dem Ruhrpott zeigen auch im dritten Bandjahrzehnt keine Ermüdungserscheinungen.
Unter dem Motto „Wir bleiben wach“ präsentierte die Formation aus Mülheim an der Ruhr ein energiegeladenes Konzert, das eindrucksvoll zeigte, warum die Band heute zu den gefragtesten Acts der deutschsprachigen Punkrock-Szene zählt.
Mit viel Humor und direktem Kontakt zum Publikum sorgten die Musiker für beste Stimmung. Ein besonders bewegender Moment war die Erinnerung an den 2021 verstorbenen Ex-Gitarristen Daniel „Don Alfonso“ Junker, bei der die Band einen emotionalen Fan auf die Bühne holte und tröstete.
Musikalisch spannte „Sondaschule“ einen Bogen durch ihre Karriere und präsentierte neben dem aktuellen Titeltrack „Wir bleiben wach“ auch Publikumslieblinge wie „Schön kaputt“, „Lass es uns tun“ und „Es ist wie es ist“. Das Ergebnis war ein mitreißender Konzertabend voller Energie, Emotionen und Punkrock-Atmosphäre.
Nächster „harter“ Abend im Posthof: Am Mittwoch, 9. Dezember, tritt die schwedische Metal-Band „Avatar“ auf.
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