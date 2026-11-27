Es gibt viele Varianten

Wer „Foreign Tongues“ schon besitzt, steht nun vor der schweren Entscheidung, ob er auch die erweiterte Fassung braucht. Immerhin: Wer das Album seinerzeit auf Platte gekauft hat, kann bei „Foreign Tongues, Loose Lips“ zur Vinyl-Edition greifen. Sie enthält die fünf Songs auf einer eigenen LP, das Originalalbum liegt wiederum als CD bei. Die Variante auf Doppel-CD vereint die 14 Albumtracks und die fünf Zusatzsongs. Zudem gibt es digitale Formate.