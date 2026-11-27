Kamera fing alles ein
Auf Weihnachtsmarkt sorgte Axt-Mann für Schrecken
In Stuttgart in Deutschland haben Polizisten einen 27-Jährigen festgenommen, der mit zwei Äxten über den Weihnachtsmarkt lief. Nun wird ermittelt, ob der Mann einen Anschlag plante. Brisant: Kurz zuvor hatte dort der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel (CDU) eine mobile Videoüberwachung eingeweiht.
Zwischen Glühweinbuden und Karussells soll ein in Deutschland geborener Thailänder mit zwei Äxten mitten durch die ausgewiesene Messer- und Waffenverbotszone gerannt sein. Eine Polizeistreife bemerkte laut Informationen der „Bild“-Zeitung den Mann, der laut Bericht einen psychisch auffälligen Eindruck gemacht habe, und nahm ihn fest. Die Äxte habe er in einem Baumarkt erworben.
Kurz vor dem Zwischenfall hatte Innenminister Hagel auf dem Weihnachtsmarkt die mobile Videoüberwachung in Betrieb genommen. „Terroristen und Gewalttäter sollen wissen: Wir haben sie im Blick, lange bevor sie uns bemerken“, verlautet es aus dem Polizeipräsidium Stuttgart.
Die Bedrohungslage ist hoch
Hinter diesem Schritt stehe eine Bedrohungslage, die so vielschichtig wie seit Jahrzehnten nicht mehr sei. 20.000 Extremisten lebten aktuell in Baden-Württemberg. „Darauf antworten wir mit klarem Kopf und starker Präsenz. Unsere Polizei schützt die Menschen. Zugleich sorgt sie dafür, dass sie sich sicher fühlen. Sicherheit ist eine Tatsache und ein Gefühl. Beides gehört zusammen“, hieß es aus dem Innenministerium.
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