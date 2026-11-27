Die Bedrohungslage ist hoch

Hinter diesem Schritt stehe eine Bedrohungslage, die so vielschichtig wie seit Jahrzehnten nicht mehr sei. 20.000 Extremisten lebten aktuell in Baden-Württemberg. „Darauf antworten wir mit klarem Kopf und starker Präsenz. Unsere Polizei schützt die Menschen. Zugleich sorgt sie dafür, dass sie sich sicher fühlen. Sicherheit ist eine Tatsache und ein Gefühl. Beides gehört zusammen“, hieß es aus dem Innenministerium.