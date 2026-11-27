Bei Ausschreitungen während des Europa-League-Spiels zwischen Besiktas Istanbul und dem israelischen Klub Hapoel Beer-Sheva in Batumi (Georgien) sind drei Polizisten verletzt und 16 Menschen festgenommen worden. Türkischen Berichten zufolge wurden die 16 Besiktas-Fans infolge diplomatischer Bemühungen auf Initiative von Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder freigelassen.
Zudem wurde der georgische Botschafter in Ankara einbestellt. Die UEFA verurteilte die Krawalle.
Der Kontinentalverband kündigte zudem Ermittlungen durch die Ethik- und Disziplinarkommission an. „Gewalt, Aggression, Hass und jede Form von provokativem, diskriminierendem oder extremistischem Verhalten haben im Fußball keinen Platz“, hieß es in einer Erklärung, die sich auch auf die Randale beim Spiel von Olympique Marseille gegen Lewski Sofia bezog.
Hier die wilden Szenen im Video:
Das Spiel zwischen Besiktas und Beer-Sheva (2:1) im georgischen Batumi hatte für rund 40 Minuten unterbrochen werden müssen, nachdem es auf den Rängen zu Auseinandersetzungen zwischen den Besiktas-Fans und Sicherheitskräften gekommen war. Im Besiktas-Block wurde ein Plakat mit der Aufschrift „Widerstand der Besatzung – Freiheit für Palästina“ gezeigt. Polizisten sollen eingegriffen haben, um im Block der Istanbuler Fans auch palästinensische Fahnen zu entfernen.
Georgien widerspricht türkischen Angaben
Dem widerspricht das georgische Innenministerium. Das Ministerium erklärt, dass die „gewalttätigen Handlungen und die körperlichen Auseinandersetzungen der Fans mit den Ordnungskräften bereits vor dem Zeigen dieser Fahnen und Transparente begannen, als diese noch auf dem Weg zum Stadion waren“. Auch im Stadion hätten sie randaliert und mit Sitzen nach der Polizei geworfen. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Fans im türkischen Block Sitze herausreißen und nach Beamten werfen. Diese setzten daraufhin offenbar Pfefferspray ein.
Die Partie war in Georgien ausgetragen worden, weil türkische Behörden der UEFA mitgeteilt hatten, dass das Match aus Sicherheitsgründen nicht in Istanbul stattfinden könne. Hintergrund ist das stark angespannte Verhältnis zwischen der Türkei und Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs. Präsident Erdogan hatte Israel wiederholt scharf kritisiert.
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