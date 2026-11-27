Georgien widerspricht türkischen Angaben

Dem widerspricht das georgische Innenministerium. Das Ministerium erklärt, dass die „gewalttätigen Handlungen und die körperlichen Auseinandersetzungen der Fans mit den Ordnungskräften bereits vor dem Zeigen dieser Fahnen und Transparente begannen, als diese noch auf dem Weg zum Stadion waren“. Auch im Stadion hätten sie randaliert und mit Sitzen nach der Polizei geworfen. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Fans im türkischen Block Sitze herausreißen und nach Beamten werfen. Diese setzten daraufhin offenbar Pfefferspray ein.