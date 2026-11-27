Im Vorjahr gab es für Österreichs Tennisherren beim Davis-Cup-Finale zwei 0:2-Niederlagen, heuer sorgte Jurij Rodionov gegen Top-10-Mann Rafael Jodar für den ersten Satz. „Nächstes Jahr wollen wir wieder her und vielleicht sogar den ersten Sieg schaffen“, strahlt Lukas Neumayer Zuversicht aus. Doch dafür bedarf es einer klaren Steigerung.
Dass es Österreich zum zweiten Mal unter die besten acht Tennisnationen der Welt geschafft hat, ist eine Leistung, vor der man den Hut ziehen muss. Doch alleine, dies nächstes Jahr zum dritten Mal zu schaffen, wird schwierig genug. Im Vorjahr hätte es in der zweiten Qualifikationsrunde durchaus schwierigere Gegner als Ungarn gegeben, heuer profitierte man auch davon, dass bei Belgien mit Raphael Collignon und Axel Blockx zwei Top-50-Spieler abgesagt hatten.
Beim Finalturnier wiederum hatte man Lospech, erwischte Jürgen Melzers Mannschaft mit Spanien ausgerechnet den Topfavoriten, gegen den man letztendlich doch deutlich überlegen war. Wenngleich der Kapitän meinte: „Wenn Joel Schwärzler gegen Daniel Merida das frühe Break macht, kann die Partie auch anders aussehen.“ Gleichzeitig konstatierte Melzer, dass Spanien eben die Klasse besser war. Und gegen die anderen drei gesetzten Teams Italien, Deutschland und Tschechien wäre für Rot-Weiß-Rot wohl auch wenig drin gewesen.
„Jeder von uns muss besser werden“
Daher meint auch Melzer: „Wir müssen noch besser werden. Und jeder Spieler von uns hat die Möglichkeiten dazu.“ Wobei er weiß, dass man nächstes Jahr nicht wie heuer die Spanier mit zwei Top-10-Spielern in Bologna stehen wird. Doch sowohl Jurij Rodionov als auch Lukas Neumayer und vor allem der 20-jährige Joel Schwärzler haben noch immer Verbesserungspotenzial, Sebastian Ofner und Filip Misolic, die beiden stärksten ÖTV-Spieler nach Dominic Thiems Rücktritt waren diesmal verletzungsbedingt gar nicht dabei.
Schwärzler traut sich zu, „Richtung Top 10“ zu gehen
Und mit Schwärzler gibt es einen Spieler, der sich sogar vorsichtig zutraut, dass er einen gewaltigen Sprung machen könnte. Denn das Beispiel von Rafael Jodar macht dem Vorarlberger Mut. Vor zwei Jahren spielten die beiden gegeneinander, damals gewann der Österreicher auf Sand knapp. „Wenn man damals einem zugetraut hätte, in diese Position in der Weltrangliste zu kommen, wäre das eher ich gewesen“, meint Schwärzler selbst. „Aber Jodar hat sich unglaublich entwickelt, ich glaube sogar, dass der künftig Alcaraz und Sinner Probleme bereiten kann. Es wird für mich extrem schwer, in diese Sphären zu kommen, aber ich glaube nach wie vor, dass es zumindest in diese Richtung gehen kann.“
Dafür arbeitet der 20-Jährige seit einigen Wochen mit Trainer Günter Bresnik zusammen. „Die letzten Wochen waren super. Aber man kann nie sagen, wie es in Zukunft ist. Unser gemeinsames Ziel ist natürlich, dass alles über einen längeren Zeitraum perfekt ist. Wir werden sehen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten läuft.“
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