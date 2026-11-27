Schwärzler traut sich zu, „Richtung Top 10“ zu gehen

Und mit Schwärzler gibt es einen Spieler, der sich sogar vorsichtig zutraut, dass er einen gewaltigen Sprung machen könnte. Denn das Beispiel von Rafael Jodar macht dem Vorarlberger Mut. Vor zwei Jahren spielten die beiden gegeneinander, damals gewann der Österreicher auf Sand knapp. „Wenn man damals einem zugetraut hätte, in diese Position in der Weltrangliste zu kommen, wäre das eher ich gewesen“, meint Schwärzler selbst. „Aber Jodar hat sich unglaublich entwickelt, ich glaube sogar, dass der künftig Alcaraz und Sinner Probleme bereiten kann. Es wird für mich extrem schwer, in diese Sphären zu kommen, aber ich glaube nach wie vor, dass es zumindest in diese Richtung gehen kann.“