„Die freiwilligen Austritte im Frühjahr und die geplanten Neueinstellungen stehen ausdrücklich nicht im Widerspruch zueinander“, sagte ein Swiss-Sprecher jetzt. Sie würden sich als Teile der langfristigen Personalplanung ergänzen. Für das aktuelle Flugangebot habe man genügend Kabinenpersonal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesucht werden, sollen ab 2027 „reguläre Abgänge ersetzen“ und „das geplante Wachstum des Flugbetriebs vorbereiten“. Ab dem kommenden Jahr will die AUA-Schwester laut eigener Aussage wieder nachhaltig wachsen.