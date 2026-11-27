Die Schweizer Fluggesellschaft und AUA-Schwester Swiss sucht für das kommende Jahr ungefähr 700 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die genaue Zahl stehe bisher nicht fest, teilte das Unternehmen mit. Erst kürzlich hatten 140 Kabinenmitarbeitende die Fluggesellschaft verlassen und dafür eine Austrittsprämie erhalten.
Kündigungen habe es keine gegeben, sagte die Fluggesellschaft. Die Maßnahme im Mai war mit Triebwerksproblemen und einem Mangel an Cockpitpersonal begründet worden. Deshalb hätten weniger Flüge durchgeführt werden können als ursprünglich geplant, in Folge sei weniger Kabinenpersonal gebraucht worden.
„Die freiwilligen Austritte im Frühjahr und die geplanten Neueinstellungen stehen ausdrücklich nicht im Widerspruch zueinander“, sagte ein Swiss-Sprecher jetzt. Sie würden sich als Teile der langfristigen Personalplanung ergänzen. Für das aktuelle Flugangebot habe man genügend Kabinenpersonal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesucht werden, sollen ab 2027 „reguläre Abgänge ersetzen“ und „das geplante Wachstum des Flugbetriebs vorbereiten“. Ab dem kommenden Jahr will die AUA-Schwester laut eigener Aussage wieder nachhaltig wachsen.
Zudem plant die Airline, vermehrt mit eigenen Flugzeugen zu fliegen und weniger Maschinen von anderen Fluggesellschaften einzusetzen. Daher man Anfang August auch wieder Stellen für Flight Attendants, sprich Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, ausgeschrieben. Die ersten Grundausbildungskurse sind für Anfang 2027 vorgesehen.
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