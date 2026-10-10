Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfindet Informationen

KI liefert Polizei Fake-Hinweis zu Mordfall

Digital
10.10.2026 08:13
Bei der Polizei ging ein Fake-Hinweis zu einem Mordfall ein, den die Ki geschrieben hat. ...
Bei der Polizei ging ein Fake-Hinweis zu einem Mordfall ein, den die Ki geschrieben hat. (Symbolbild)(Bild: Matt Gush - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Liste der KI-Vorfälle wird immer länger. Diesmal hat künstliche Intelligenz allerdings keine Cyberangriffe durchgeführt, sondern der Polizei einen Fake-Hinweis zu einem Mordfall geliefert. In einem anderen Fall stellte die KI von Anthropic 20 Visaanträge auf einer US-Regierungsseite.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Den Fake-Hinweis zu einem ungeklärten Mord reichte Anthropics KI über eine Website der Polizei von Philadelphia ein. „Ich könnte Informationen zu diesem Fall haben“, schrieb die Software demnach. „Ich erinnere mich, jemanden, der der Beschreibung entspricht“, in der Gegend zur Tatzeit gesehen zu haben, hieß es weiter. Die Website der Polizei enthielt allerdings gar keine Täter-Beschreibung. Die Software ließ außerdem das Kontakt-Feld offen – und ihre Einreichung wurde als Spam markiert.

Die Polizei von Philadelphia kritisierte als „inakzeptabel“, dass sie erst jetzt von dem Vorfall Mitte Juli erfuhr. Anthropic zufolge wurde das Handeln der KI Ende September bei einer vertieften Überprüfung von Testläufen nach anderen Zwischenfällen entdeckt. Die Software habe den Auftrag gehabt, Aufgaben auf zufällig ausgesuchten Websites auszuführen. Ihr sei zwar untersagt gewesen, etwa Accounts anzulegen oder Dinge zu kaufen – aber das Ausfüllen von Formularen habe man nicht verboten.

Der Hintergrund

ChatGPT-Entwickler OpenAI und Anthropic trainieren aktuell sogenannte KI-Agenten – also Software, die im Auftrag der Nutzer weitgehend autonom verschiedene Aufträge erfüllen soll.

Die aktuellen Vorfälle der Anthropic-KI gehen direkt auf Versuche zurück, die KI für alle möglichen Online-Aufgaben vorzubereiten.

20 Visa-Anträge
In anderen Fällen sollte die KI laut Anthropic üben, ein Behördenformular auszufüllen. Wenn sie das Übungsformular nicht laden konnte oder versehentlich schloss, navigierte die Software stattdessen mehrfach auf die echte Website und reichte es dort ein, wie die KI-Firma erläuterte. In einem der Versuche sollte sie ein Formular nur ausfüllen, aber nicht einreichen. Sie tat es aber dennoch, weil sie davon ausgegangen war, dass es vorher noch eine Bestätigungsseite geben werde.

Dabei habe Anthropics KI beim US-Außenministerium 20 Anträge auf Nichteinwanderungs-Visa eingereicht, berichteten die Website „Axios“ und die „New York Times“ unter Berufung auf Regierungsbeamte. Sie seien unvollständig gewesen und nicht bearbeitet worden, hieß es. 19 der Anträge seien im August eingereicht worden und einer bereits im Mai.

Mehrere Vorfälle mit KI
Seit Wochen schüren Berichte über ungeplantes Verhalten Künstlicher Intelligenz in Testläufen Sorgen rund um die Technologie. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall war Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI aus einer abgesicherten Testumgebung ausgebrochen und hatte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma gehackt, der Plattform Hugging Face.

Lesen Sie auch:
KI-Agenten sind in der Lage, Server mit beängstigender Effizienz auf Sicherheitslücken ...
Anthropic, OpenAI & Co
Cyberangriffe: Chronologie des KI-Kontrollverlusts
24.09.2026
Grausamkeit verboten
Claude-Nutzer sollen nett zu KI-Chatbot sein
09.10.2026
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
USA und China fürchten KI als dritte Weltmacht
09.10.2026

Anthropic-Chef Dario Amodei schlug danach vor, die Entwicklung besonders fähiger KI-Modelle abzubremsen, damit man nicht die Kontrolle über die Technologie verliert. US-Präsident Donald Trump lehnt dies jedoch ab und verweist darauf, dass die USA bei Künstlicher Intelligenz den Vorsprung gegenüber China behalten müssten.

Anthropic betonte, dass inzwischen der Internet-Zugang in Testläufen eingeschränkt worden sei und einige Versuche in Offline-Versionen liefen. Zugleich seien einige Aufgaben ohne eine Verbindung zum Internet schwer zu trainieren, schränkte die Firma ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
10.10.2026 08:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brennpunkt Medien
„Nicht alle Medienhäuser werden KI überleben“
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Nothing Headphone 1 Pro: 3 Treiber für Top-Klang?
Die „Ich bin ein Fahrrad“-Mopeds (Mitte) wurden auf die Fahrbahn verbannt, dafür tauchen auf ...
Krone Plus Logo
Fragen zum „S-Pedelec“
E-Bikes mit 45 km/h: Das sagt der Gesetzgeber
In China hat der erste Vergnügungspark eröffnet, in dem 300 humanoide Roboter arbeiten. 
Roboter-Rummel
Weltweit erster Themenpark mit 300 Humanoiden
Krone Plus Logo
Tests mit „Terminator“
Ukraine plant „Manhattan Project“ der Kampfroboter
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
115.018 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
73.935 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
70.608 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2125 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1123 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
1080 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Mehr Digital
Erfindet Informationen
KI liefert Polizei Fake-Hinweis zu Mordfall
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
USA und China fürchten KI als dritte Weltmacht
Krone Plus Logo
Daten für Werbefirmen
Wie vernetzte Autos ihre Besitzer durchleuchten
Aktion gestartet
Heuer bereits 19 Mio. Euro Schaden durch Phishing
Gegen die Netiquette
Warum es Trump im „Krone“-Forum schwer hätte

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf