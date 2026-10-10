KI liefert Polizei Fake-Hinweis zu Mordfall

ChatGPT-Entwickler OpenAI und Anthropic trainieren aktuell sogenannte KI-Agenten – also Software, die im Auftrag der Nutzer weitgehend autonom verschiedene Aufträge erfüllen soll.

Die aktuellen Vorfälle der Anthropic-KI gehen direkt auf Versuche zurück, die KI für alle möglichen Online-Aufgaben vorzubereiten.