Hirschbrich zeigt sich nach der Verhandlung am Dienstag entsetzt: „Das Gericht interessierte sich eigentlich nicht für den Grund der Abnahme und die Zeugin kann sich an nichts mehr erinnern. Einzig, dass sie klare Anweisungen gehabt hat“, so die dreifache Mutter zur „Krone“. Auf die Frage, ob die Kinder aus ihrer Sicht gefährdet waren, soll die Beamtin bei Gericht übrigens mit „Nein“ geantwortet haben. Für Hirschbrich ein Durchbruch, denn die MA 11 sitze ihr ja „weiter im Nacken“. Jetzt will die Juristin auch noch drei weitere Beamte vorladen. Die Verhandlung wurde auf 22. Dezember vertagt, kurz nach dem 3. Jahrestag der Kindesabnahme.