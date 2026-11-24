Neuer Verhandlungstag, neuer Wirbel! Die streitbare Anwältin Liane Hirschbrich lieferte sich am Dienstag ein neuerliches Gefecht vor dem Bezirksgericht der Inneren Stadt. Im Fokus standen die Querelen mit dem Wiener Magistrat 11 – wie berichtet wurden Hirschbrich die Drillinge bereits 2023 vorübergehend abgenommen.
Hirschbrich zeigt sich nach der Verhandlung am Dienstag entsetzt: „Das Gericht interessierte sich eigentlich nicht für den Grund der Abnahme und die Zeugin kann sich an nichts mehr erinnern. Einzig, dass sie klare Anweisungen gehabt hat“, so die dreifache Mutter zur „Krone“. Auf die Frage, ob die Kinder aus ihrer Sicht gefährdet waren, soll die Beamtin bei Gericht übrigens mit „Nein“ geantwortet haben. Für Hirschbrich ein Durchbruch, denn die MA 11 sitze ihr ja „weiter im Nacken“. Jetzt will die Juristin auch noch drei weitere Beamte vorladen. Die Verhandlung wurde auf 22. Dezember vertagt, kurz nach dem 3. Jahrestag der Kindesabnahme.
Kinder kamen zu Krisenpflegeeltern
Die Kinder kamen damals zunächst zu Krisenpflegeeltern. Es waren dramatische Tage für die damals frischgebackene Drillingsmutter. Caroline, Sarah und Christian waren am 8. Oktober 2023 rund zwei Monate zu früh zur Welt gekommen. Nach ihrem Spitalaufenthalt durfte Hirschbrich die Babys schließlich am 20. Dezember mit nach Hause nehmen.
Doch die Freude währte nur kurz: Bereits am nächsten Tag standen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe, begleitet von Polizisten, vor ihrer Wohnung und nahmen ihr die drei Säuglinge ab.
Die Begründung der damaligen Maßnahme: Aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwältin und ihrer Situation als Alleinerzieherin könnte Hirschbrich mit der Versorgung der drei Babys überfordert sein. Die Mutter widersprach dieser Einschätzung vehement.
Kampf um die eigenen Kinder
Der Fall sorgte Anfang 2024 für großes öffentliches Aufsehen. Die Anwältin machte die Vorgänge öffentlich, auch Videoaufnahmen der Abnahme wurden bekannt. Die Drillinge wurden zunächst bei Krisenpflegeeltern untergebracht und später wieder ins Wiener AKH gebracht.
Am 3. Jänner 2024 folgte schließlich die entscheidende Wende: Ein Gericht entzog der Kinder- und Jugendhilfe die Obsorge und übertrug diese allein der Mutter. Hirschbrich konnte ihre drei Kinder wieder zu sich nehmen.
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