Seine Hilfsbereitschaft wurde am Montagnachmittag einem 26-Jährigen vor einem Supermarkt im Tiroler Unterland zum Verhängnis. Mit einer gefälschten Überweisungsbestätigung hat ein unbekannter Täter den Einheimischen um mehrere Hundert Euro gebracht. Die Polizei ermittelt.
Der Unbekannte sprach den 26-Jährigen kurz nach 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) an. In englischer Sprache und mit britischem Akzent gaukelte er dem Einheimischen vor, dass er mit seiner Bankomatkarte kein Geld abheben könne.
Vermeintliche Überweisungsbestätigung
Daraufhin bot der Täter offenbar an, dem 26-Jährigen Geld zu überweisen, wenn dieser ihm im Gegenzug Bargeld aushändigt. Der 26-Jährige willigte ein. Der Unbekannte täuschte anschließend eine Überweisung von 500 britischen Pfund vor und zeigte dazu eine entsprechende Bestätigung auf seinem Smartphone vor.
Mit Auto aus dem Staub gemacht
Im Vertrauen darauf übergab der Österreicher dem Mann das Bargeld in Euroscheinen. Anschließend verließ der Unbekannte mit einem Pkw den Parkplatz. Erst später habe sich herausgestellt, dass die vermeintliche Überweisung nie auf dem Konto eingegangen war.
Der 26-Jährige erstattete daraufhin Anzeige. Ermittlungen sind im Gange.
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