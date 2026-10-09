Claude-Nutzer sollen nett zu KI-Chatbot sein

Debatte über Bewusstsein von KI-Modellen

Die Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund einer Debatte darüber, ob KI-Modellen ein eigenes Bewusstsein zugeschrieben werden kann. Er wisse nicht, ob dies der Fall sei, hatte Anthropic-Chef Dario Amodei im Februar der „New York Times“ gesagt. „Aber wir sind offen für die Idee, dass dies der Fall sein könnte“, sagte er.