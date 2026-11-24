Schwierige Beziehungen innerhalb der Familie

Miley, die zuvor mit Liam Hemsworth verheiratet war, hatte bereits über die schwierigen Beziehungen innerhalb ihrer Familie gesprochen. Im Podcast „Reclaiming“ von Monica Lewinsky bezeichnete sie diese Zeit als „dunkles Jahrzehnt“. Die Sängerin erklärte: „Zeitweise sprach die Hälfte von uns nicht miteinander, und das haben wir alles wieder in Ordnung gebracht.“ Nach der Scheidung ihrer Eltern habe sie sich ihrer Mutter gegenüber besonders loyal gefühlt, worunter die Beziehung zu ihrem Vater gelitten habe. Weil die Konflikte nicht unmittelbar geklärt worden seien, hätten sich die Probleme über Jahre hinweg angehäuft. „Das ist emotionales Horten“, beschrieb Miley die Situation.