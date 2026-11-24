Adaptierte kurzfristige Geschäftsplanung

Zwischen Hervis und Spar bestand seit 2003 ein Ergebnisabführungsvertrag für Gewinne und Fehlbeträge. Der im Vorjahr von der Sporthandelskette erzielte Verlust wurde noch von Spar getragen. Aufgrund des Eigentümerwechsels nach dem Bilanzstichtag hat der Sporthändler eine adaptierte kurzfristige Geschäftsplanung für 2026 und 2027 erstellt. Die Entwicklung des Cash-Bestands „in den ersten beiden Planungsperioden in 2026“ entspreche „weitgehend den Planungen“, heißt es im Jahresabschluss. „Nach Ermessen der Geschäftsführung verfügt die Gesellschaft über den Planungszeitraum bzw. insbesondere über einen Zeitraum von jedenfalls 18 Monaten über ausreichend liquide Mittel, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen“, erklärte der Sporthändler.

Über 20 weitere Standorte schließen

Hervis hatte Mitte Oktober Details zu seinem Relaunch-Programm und neue Kosteneinsparungen bekannt gegeben. Nach dem Marken-Umbau werden noch über 20 Standorte schließen. Bis Ende 2027 soll die Zahl der Filialen hierzulande auf 50 bis 55 sinken. Im Juni gab Hervis bereits bekannt, dass 17 von 93 Standorten bis Ende 2026 zusperren. Mit neuer App und neuem Webshop will der Sporthändler nun eine jüngere Kundschaft ansprechen.