Italiens stellvertretender Ministerpräsident Matteo Salvini hat dem politischen Islam den Kampf angesagt – und zwar mit einer landesweiten Unterschriftenaktion und neuen Gesetzesentwürfen. Die Gefahr für Italien gehe nicht von Russland aus, sagte der Politiker.
Es drohe vielmehr, dass „die Italiener in ihrem eigenen Land zu Gästen werden“ und mit Regeln konfrontiert seien, die mit den westlichen Freiheitsrechten unvereinbar seien. Als Beispiele nannte der Lega-Chef Städte in Frankreich und Großbritannien, die seiner Ansicht nach „bereits weitgehend verloren sind“. „Nein zur Nutzung des Islam, um Italien und Europa zu kolonisieren“, sagte Salvini zu seinem erklärten Ziel.
Bei der Vorstellung seiner Kampagne im italienischen Parlament in Rom griff er auf ein historisches Bild zurück: den Sieg der Heiligen Liga über die osmanische Flotte in der Seeschlacht von Lepanto im Jahr 1571. „Das Risiko besteht darin, fast 500 Jahre zurückzufallen, zur Heiligen Liga, die den Westen bei Lepanto verteidigt hat“, sagte Salvini.
Das sehen die Gesetzesentwürfe vor
Für das letzte Jahr der laufenden Legislaturperiode kündigte der rechte Politiker mehrere politische Vorhaben an. Darunter sind die Erfassung nicht genehmigter islamischer Gebetsstätten und Vorgaben zur Verwendung der italienischen Sprache bei Iman-Predigten. Zudem soll ein Anerkennungsverfahren für islamische Gemeinschaften sicherstellen, dass staatliches Recht Vorrang vor religiösen Vorschriften hat. An Informationsständen auf öffentlichen Plätzen werden Unterschriften für ein Verbot von Organisationen gesammelt, die mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehen sollen.
Für den 12. und 13. November kündigte Salvini eine Mobilisierung in ganz Italien an. Er rief auch politische Gegnerinnen und Gegner zur Unterstützung auf. „Wir laden auch Frauen und Männer der Linken ein, uns bei der Verteidigung der in der Verfassung verankerten Rechte zu helfen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.