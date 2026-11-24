Das sehen die Gesetzesentwürfe vor

Für das letzte Jahr der laufenden Legislaturperiode kündigte der rechte Politiker mehrere politische Vorhaben an. Darunter sind die Erfassung nicht genehmigter islamischer Gebetsstätten und Vorgaben zur Verwendung der italienischen Sprache bei Iman-Predigten. Zudem soll ein Anerkennungsverfahren für islamische Gemeinschaften sicherstellen, dass staatliches Recht Vorrang vor religiösen Vorschriften hat. An Informationsständen auf öffentlichen Plätzen werden Unterschriften für ein Verbot von Organisationen gesammelt, die mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehen sollen.