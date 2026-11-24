Die Vorarlberger Bibermanagementverordnung (BMVO) ist am Dienstag in der Sitzung der Landesregierung beschlossen worden. Sie soll „eine praxistaugliche Grundlage für den Umgang mit dem Europäischen Biber“ bieten. Ein Leitfaden erklärt zudem, welche Maßnahmen Personen, die von Biberschäden betroffen sind, selbst setzen dürfen.
Die neue Bibermanagementverordnung bedeutet nicht, dass im Ländle nun flächendeckend Jagd auf den großen Nager gemacht wird. Erst wenn alle Stricke reißen, könnte es einzelnen Tieren tatsächlich an den Pelz gehen. Um Missverständnissen vorzubeugen, hat das Land einen Leitfaden erstellt. Dieser zeigt Betroffenen auf, was man selbst tun darf und wann eine fachliche Unterstützung durch die Biberberatung des Landes erforderlich ist. Bei Problemen im Zusammenleben mit dem Biber sollen vorrangig durch Präventionsmaßnahmen – etwa Zäune oder das Vergittern von Wasserdurchlässen – gröbere Konflikte vermieden werden.
Tötung als letztes Mittel der Wahl
Erst wenn diese Maßnahmen nicht möglich oder zumutbar sind, beziehungsweise über längere Zeit nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, gestattet die neue Verordnung Eingriffe in den Lebensraum, beispielsweise den Abbruch von Dämmen, und – als allerletztes Mittel – die Tötung der „Problembiber“. Ziel sei es, „ein möglichst konfliktarmes Zusammenleben von Menschen und Bibern zu ermöglichen und dabei den Artenschutz zu wahren“.
Wichtig: Das Fangen und Töten von Bibern ist nur nach vorheriger naturschutzfachlicher Beurteilung erlaubt. Die Entnahme ist zudem zahlenmäßig auf maximal 23 Biber pro Jahr begrenzt und muss dokumentiert sowie gemeldet werden. Ein zusätzliches Kontingent von maximal neun Tieren gibt es „für besonders dringliche Gefahrenlagen“. Für Präventionsmaßnahmen können Förderungen beantragt werden. Die Verordnung ist bis 31. Oktober 2029 befristet.
Rund 400 Biber im Land
Der Europäische Biber galt in Vorarlberg für rund 350 Jahre als ausgestorben, seit 2006 haben sich wieder Tiere angesiedelt. Und die Pelzträger fühlen sich im Ländle sehr wohl: Aktuell leben rund 400 Biber im Land, die Tendenz ist steigend. Die Tiere haben sich insbesondere im Rheintal, im Leiblachtal und Teilen des Bregenzerwalds ausgebreitet, auch im Walgau liegen erste Nachweise vor. Durch seine Aktivitäten fördert der Biber eine hohe Artenvielfalt und gestaltet wertvolle Gewässerlebensräume. Dammbau, Grabungen, Nagen und Fällen von Gehölzen sowie das Fressen von Feldfrüchten oder Gartenpflanzen führen aber auch zunehmend zu Konflikten.
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