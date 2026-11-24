Die neue Bibermanagementverordnung bedeutet nicht, dass im Ländle nun flächendeckend Jagd auf den großen Nager gemacht wird. Erst wenn alle Stricke reißen, könnte es einzelnen Tieren tatsächlich an den Pelz gehen. Um Missverständnissen vorzubeugen, hat das Land einen Leitfaden erstellt. Dieser zeigt Betroffenen auf, was man selbst tun darf und wann eine fachliche Unterstützung durch die Biberberatung des Landes erforderlich ist. Bei Problemen im Zusammenleben mit dem Biber sollen vorrangig durch Präventionsmaßnahmen – etwa Zäune oder das Vergittern von Wasserdurchlässen – gröbere Konflikte vermieden werden.