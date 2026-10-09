USA und China fürchten KI als dritte Weltmacht

Die digitale Aufrüstung fällt den Großmächten USA und China zunehmend auf den Kopf. Während die US-Regierung die Forschung an autonomer Kriegsführung vorantreibt, sieht Chinas Führung in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) eine mögliche Bedrohung für die Herrschaft des Regimes. Auch Bundeskanzler Stocker betont die wachsende Bedeutung dieser Technologie: „Die KI ist längst eine Machtfrage geworden.“
Die Künstliche Intelligenz (KI) wird immer unheimlicher. Wann nimmt sie uns die Welt aus der Hand? Chinas Führung und die Amerikaner (außer Trump) sind bereits sehr hellhörig geworden. Sie sehen in der KI einen mächtig werdenden dritten Mitspieler in ihrer Großmachtrolle, einen gefährlichen Rivalen. Chinas Herrscher sehen sogar eine Gefahr für ihr Regime.
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