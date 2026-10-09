USA und China fürchten KI als dritte Weltmacht

Die Künstliche Intelligenz (KI) wird immer unheimlicher. Wann nimmt sie uns die Welt aus der Hand? Chinas Führung und die Amerikaner (außer Trump) sind bereits sehr hellhörig geworden. Sie sehen in der KI einen mächtig werdenden dritten Mitspieler in ihrer Großmachtrolle, einen gefährlichen Rivalen. Chinas Herrscher sehen sogar eine Gefahr für ihr Regime.