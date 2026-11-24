Ein Streit um die Herausgabe von Informationen hat am Dienstagvormittag offenbar zu einem Polizeieinsatz in der ORF-Zentrale am Wiener Küniglberg geführt. Hintergrund ist die Besetzung der Geschäftsführung der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS), gegen die ein erfolgloser Bewerber rechtlich vorgehen möchte.
Der Mann versucht nach eigenen Angaben seit Monaten, an Unterlagen für ein Gerichtsverfahren zu gelangen. Knackpunkt ist dabei der Nachweis seiner Identität. Während der ORF einen schriftlichen Nachweis verlangt, möchte der Bewerber seinen Ausweis aus Datenschutzgründen lediglich persönlich vorzeigen.
Polizei verständigt
Als Mitarbeiter am Dienstagvormittag laut Angaben des Mannes erneut die Dokumentation seiner Identität verweigerten, wählte dieser den Polizeinotruf. Vor Ort war nach seinen Angaben auch Rechtsanwalt Marcus Hohenecker.
Aus dem der „Krone“ vorliegenden Mailverkehr geht hervor, dass der ORF dem Mann alternativ zur Ausweiskopie auch die Übermittlung einer digitalen Signatur oder eines gleichwertigen Identitätsnachweises angeboten hatte.
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