Der Mann versucht nach eigenen Angaben seit Monaten, an Unterlagen für ein Gerichtsverfahren zu gelangen. Knackpunkt ist dabei der Nachweis seiner Identität. Während der ORF einen schriftlichen Nachweis verlangt, möchte der Bewerber seinen Ausweis aus Datenschutzgründen lediglich persönlich vorzeigen.