„E-Autos sind die Zukunft“

Während viele „Krone“-Leser der E-Mobilität skeptisch gegenüberstehen, finden sich in der Community auch Stimmen, die den technologischen Wandel als notwendig und unausweichlich betrachten. Sie verweisen auf wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel, sinkende Betriebskosten und die Fortschritte bei Reichweite und Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen, wie der Kommentar von Coldwarchild666 zeigt. Der Leser betont aber auch, dass der Erfolg der Elektromobilität nicht zuletzt von leistbaren Ladetarifen und einem weiteren Ausbau der Infrastruktur abhängt.