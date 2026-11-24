Klima- und Umweltschutzminister Norbert Totschnig sprach sich deutlich für E-Mobilität aus und fordert, dass der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ein Ende bereitet werden müsse. Damit sorgte er in der „Krone“-Community für rege Diskussion.
Die Diskussion in der Krone-Community zeigt ein differenziertes Bild: Selbst viele Leser, die Elektroautos grundsätzlich für eine interessante und alltagstaugliche Technologie halten, äußern Kritik an den politischen Vorgaben und den praktischen Hürden beim Umstieg. Dabei stehen weniger die Fahrzeuge selbst als vielmehr Kosten, Ladeinfrastruktur und neue regulatorische Vorgaben im Mittelpunkt der Debatte. So manche „Krone“-Leser beharren auf Ihrem „Nein“ zum E-Auto“.
„E-Autos sind die Zukunft“
Während viele „Krone“-Leser der E-Mobilität skeptisch gegenüberstehen, finden sich in der Community auch Stimmen, die den technologischen Wandel als notwendig und unausweichlich betrachten. Sie verweisen auf wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel, sinkende Betriebskosten und die Fortschritte bei Reichweite und Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen, wie der Kommentar von Coldwarchild666 zeigt. Der Leser betont aber auch, dass der Erfolg der Elektromobilität nicht zuletzt von leistbaren Ladetarifen und einem weiteren Ausbau der Infrastruktur abhängt.
Die Kostenfrage bleibt zentral
Besonders häufig wird in der Debatte die finanzielle Seite angesprochen. „Krone“-Leser moderntimes ist sich sicher, dass bei immer weiter steigenden Benzinpreisen mehr und mehr Menschen auf E-Autos umsteigen werden.
„Genau mein Humor!“
Besonders häufig wird bemängelt, dass die Politik verstärkt für Elektromobilität wirbt, gleichzeitig aber Rahmenbedingungen schafft, die den Alltag von E-Auto-Besitzern komplizierter und teurer machen können. „Krone“-Leser Neaen kritisiert die unübersichtlichen Ladetarife, die unterschiedlichen Zugangsmodelle und neue Kostenregelungen für das Laden der E-Autos.
Ihre Meinung zählt!
Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit Elektroautos gemacht, und was hat Sie dabei positiv oder negativ überrascht? Was müsste sich bei Ladeinfrastruktur, Ladetarifen oder öffentlichen Angeboten ändern, damit E-Autos für mehr Menschen attraktiv werden? Ist Elektromobilität für Sie der richtige Weg zur Reduktion von CO₂-Emissionen, oder sehen Sie andere Technologien als sinnvollere Alternative?
Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.