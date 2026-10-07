Plattform mit erpressten Nacktfotos stillgelegt

Auch sogenannte Cybergrooming-Fälle seien darunter gewesen, bei denen sich Erwachsene online das Vertrauen von Minderjährigen erschlichen und sie zu Nacktaufnahmen gezwungen hätten. Zudem habe es sich um Rachepornos gehandelt. Damit werden Nacktaufnahmen bezeichnet, die zunächst mit Einwilligung entstanden sind, nach dem Ende einer Beziehung aber unerlaubt vom Ex-Partner verbreitet werden. Betroffen seien Frauen aller Nationalitäten, hieß es.