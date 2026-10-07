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Franzosen festgenommen

Plattform mit erpressten Nacktfotos stillgelegt

Digital
07.10.2026 18:17
In Frankreich ist eine Plattform mit erpressten Nacktfotos stillgelegt worden (Symbolbild).
In Frankreich ist eine Plattform mit erpressten Nacktfotos stillgelegt worden (Symbolbild).(Bild: Bruno – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Frankreich hat die Polizei zwei Brüder festgenommen, die eine Plattform mit erpressten Nacktfotos betrieben haben sollen. Darauf waren Aufnahmen von etwa 17.000 Frauen, deren Daten zum Verkauf angeboten wurden. Die Fotos hätten sowohl aus Hackerangriffen als auch aus Social-Media-Kanälen gestammt, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

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Auch sogenannte Cybergrooming-Fälle seien darunter gewesen, bei denen sich Erwachsene online das Vertrauen von Minderjährigen erschlichen und sie zu Nacktaufnahmen gezwungen hätten. Zudem habe es sich um Rachepornos gehandelt. Damit werden Nacktaufnahmen bezeichnet, die zunächst mit Einwilligung entstanden sind, nach dem Ende einer Beziehung aber unerlaubt vom Ex-Partner verbreitet werden. Betroffen seien Frauen aller Nationalitäten, hieß es.

Die Nutzerinnen und Nutzer der Website wurden dazu angeregt, gegen eine Belohnung in virtueller Währung Identifikationsdaten der einzelnen Opfer bereitzustellen. Die Mädchen und Frauen wurden einzeln unter ihren richtigen Namen erfasst und nach Alter, Wohnort, Beruf und Schönheitsgrad (bewertet auf einer Skala von eins bis zehn) kategorisiert.

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Die Plattform wurde mit Unterstützung der US-Behörden aufgedeckt. Drei damit zusammenhängende Websites wurden nun geschlossen. Die Ermittlungsbehörde teilte zudem mit, zwei Brüder im Alter von 21 und 25 Jahren in Nordfrankreich festgenommen zu haben. Sie dürften die Hauptbetreiber der Plattform gewesen sein.

Digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 700.000 Euro wurden beschlagnahmt. Opfer der intimen Inhalte wurden aufgerufen, sich per E-Mail an die nationale Cybereinheit zu wenden.

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