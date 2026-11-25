Der Konzern verfehlte damit die Analystenschätzung von 5,2 Milliarden Yuan. Der Konzernumsatz sei um 5,2 Prozent auf 107,2 Milliarden Yuan gesunken, hieß es zudem. Xiaomi sei in den Bereichen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEV), künstliche Intelligenz (KI) und weiteren neuen Initiativen mit einem operativen Verlust von 3,4 Milliarden Yuan in die roten Zahlen gerutscht. Allein der Umsatz mit Elektroautos sei wegen rückläufiger Fahrzeugauslieferungen um 19,9 Prozent auf 22,7 Milliarden Yuan gesunken.