Rückgänge im Geschäft mit Elektroautos und Smartphones haben dem chinesischen Konzern Xiaomi im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Der bereinigte Nettogewinn sackte im Zeitraum von Juli bis September um 57 Prozent auf 4,9 Milliarden Yuan (rund 671 Millionen Euro) ab, wie das an der Börse in Hongkong notierte Unternehmen mitteilte.
Der Konzern verfehlte damit die Analystenschätzung von 5,2 Milliarden Yuan. Der Konzernumsatz sei um 5,2 Prozent auf 107,2 Milliarden Yuan gesunken, hieß es zudem. Xiaomi sei in den Bereichen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEV), künstliche Intelligenz (KI) und weiteren neuen Initiativen mit einem operativen Verlust von 3,4 Milliarden Yuan in die roten Zahlen gerutscht. Allein der Umsatz mit Elektroautos sei wegen rückläufiger Fahrzeugauslieferungen um 19,9 Prozent auf 22,7 Milliarden Yuan gesunken.
Analysten wiesen auf den sich verschärfenden Preiswettbewerb und einen schwächelnden heimischen Automarkt als Risiken für das Autogeschäft von Xiaomi hin. Die Verkäufe der kürzlich eingeführten SUV-Reihe SkyNomad hätten die geringeren Auslieferungen älterer Modelle teilweise ausgeglichen, erklärten sie.
Hohe Speicherkosten belasten Smartphone-Geschäft
Anhaltend hohe Speicherkosten drückten im Smartphone-Geschäft die Bruttomarge des nach Samsung und Apple weltweit drittgrößten Herstellers auf 9,2 Prozent nach 11,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Smartphones stiegen den Angaben zufolge jedoch gegenüber dem Vorquartal um 10 Prozent. Xiaomi verzeichnete laut dem Marktforschungsunternehmen Counterpoint im dritten Quartal einen „erheblichen Lieferrückgang“ von mehr als 30 Prozent, wodurch der Marktanteil auf 12 Prozent sank.
Das Unternehmen habe sein Engagement in niedrigeren Preissegmenten und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Auslandsmärkten reduziert, da es seinen Schwerpunkt in Richtung des Premiumsegments verlagere, erklärte Counterpoint. Xiaomi hatte im September ein neues faltbares Spitzen-Smartphone auf den Markt gebracht, um direkter mit dem größeren Rivalen Apple zu konkurrieren, der ebenfalls sein erstes faltbares Gerät herausbrachte.
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