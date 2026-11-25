Nächtlicher Lärm im Innenhof, eine verdächtige Waffe und ein Rucksack voller gefährlicher Gegenstände: In Wien-Margareten sorgten vier Jugendliche am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz. Was zunächst wie ein harmloser Zwischenfall wirken mochte, nahm bei genauerem Hinsehen eine brisante Wendung.
Gegen 22.35 Uhr wurde ein Bewohner eines Mehrparteienhauses durch laute Geräusche im Innenhof aufmerksam. Sein Blick nach draußen dürfte ihn aufgeschreckt haben: Laut seinen Angaben hantierten dort vier Jugendliche mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Anschließend sollen sie diese in einem Rucksack verstaut haben.
Rucksack hatte schockierenden Inhalt
Rasch rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten an. Zwei 16-Jährige konnten die Polizisten noch im Innenhof anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle des Rucksacks machten die Einsatzkräfte einen brisanten Fund: Neben einer Schreckschusswaffe samt Munition kamen gleich zwei Karambitmesser, ein Taschenmesser, zwei Pfeffersprays sowie ein weiteres Messer samt Holster zum Vorschein.
16-Jähriger auf Polizeiinspektion gebracht
Die Gegenstände wurden von den Beamten vorläufig sichergestellt. Einer der beiden Jugendlichen konnte der Rucksack zugeordnet werden. Der 16-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde zur weiteren Klärung auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht.
Dort bestritt der Jugendliche allerdings, dass ihm die sichergestellten Gegenstände gehörten. Die Polizei sprach ein vorläufiges Waffenverbot aus und verständigte die Erziehungsberechtigten. Der 16-Jährige wurde angezeigt.
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