Rucksack hatte schockierenden Inhalt

Rasch rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten an. Zwei 16-Jährige konnten die Polizisten noch im Innenhof anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle des Rucksacks machten die Einsatzkräfte einen brisanten Fund: Neben einer Schreckschusswaffe samt Munition kamen gleich zwei Karambitmesser, ein Taschenmesser, zwei Pfeffersprays sowie ein weiteres Messer samt Holster zum Vorschein.