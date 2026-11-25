Für die Studie haben das Marktforschungsunternehmen Ipsos und die Anwaltskanzlei Fieldfisher 800 Menschen in Österreich zwischen 18 und 75 Jahren befragt. Eines der Ergebnisse: 78 Prozent sind für verlässliche Alterskontrollen bei Social-Media-Plattformen, etwa durch Handy-Signatur, ID Austria oder die Bestätigung durch die Eltern. Drei Viertel finden, dass es sozialen Medien verboten sein sollte, personalisierte Werbung an Minderjährige auszuspielen. Ebenso viele sprechen sich für klare Zeitlimits aus.

„Während diverse Einschränkungen und Schutzmaßnahmen auf breite Zustimmung stoßen, sprechen sich lediglich sechs Prozent der Befragten dafür aus, den aktuellen Rahmen mit keinerlei gesetzlichen Einschränkungen beizubehalten“, sagte Alexander Zeh von Ipsos Austria. Über die aktuellen gesetzlichen Regelungen fühlen sich laut eigenen Angaben 58 Prozent schlecht informiert. Ungefähr vier von zehn Befragten (42 Prozent) haben hingegen das Gefühl, gut informiert zu sein. Die klare Mehrheit (60 Prozent) gibt an, etwas von den Regulierungsplänen der Bundesregierung mitbekommen zu haben.