Die klare Mehrheit der befragten Österreicherinnen und Österreicher (78 Prozent) hat sich in einer Umfrage für ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ausgesprochen. Acht von zehn Befragten sind außerdem für verpflichtende Jugendschutzfunktionen und strengere Sanktionen für Plattformen.
Für die Studie haben das Marktforschungsunternehmen Ipsos und die Anwaltskanzlei Fieldfisher 800 Menschen in Österreich zwischen 18 und 75 Jahren befragt. Eines der Ergebnisse: 78 Prozent sind für verlässliche Alterskontrollen bei Social-Media-Plattformen, etwa durch Handy-Signatur, ID Austria oder die Bestätigung durch die Eltern. Drei Viertel finden, dass es sozialen Medien verboten sein sollte, personalisierte Werbung an Minderjährige auszuspielen. Ebenso viele sprechen sich für klare Zeitlimits aus.
„Während diverse Einschränkungen und Schutzmaßnahmen auf breite Zustimmung stoßen, sprechen sich lediglich sechs Prozent der Befragten dafür aus, den aktuellen Rahmen mit keinerlei gesetzlichen Einschränkungen beizubehalten“, sagte Alexander Zeh von Ipsos Austria. Über die aktuellen gesetzlichen Regelungen fühlen sich laut eigenen Angaben 58 Prozent schlecht informiert. Ungefähr vier von zehn Befragten (42 Prozent) haben hingegen das Gefühl, gut informiert zu sein. Die klare Mehrheit (60 Prozent) gibt an, etwas von den Regulierungsplänen der Bundesregierung mitbekommen zu haben.
Bevölkerung für klare Regeln
„Die Bevölkerung wünscht sich eindeutig klare Regeln und einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen. Österreich hat dafür bereits einen konkreten Gesetzesentwurf vorgelegt – das geplante Verbot für unter 14-Jährige kann aufgrund europarechtlicher Vorgaben nun aber frühestens ab Ende Juli 2027 beschlossen werden“, sagte Thomas Ruhm von Fieldfisher Austria.
Als größte Gefahren für Kinder und Jugendliche auf Social-Media nehmen die Befragten Falschinformationen (85 Prozent), Sucht und übermäßige Nutzung (82 Prozent) sowie Kontakt mit ungeeigneten Inhalten (79 Prozent) wahr. Mehr als drei Viertel sorgen sich außerdem davor, dass Minderjährige Cybermobbing oder Beleidigungen ausgesetzt sind beziehungsweise sich online radikalisieren.
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