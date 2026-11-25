Franzose weist Anschuldigungen zurück

Laut „L‘Équipe“ droht dem Tennisspieler eine Sperre von vier Jahren. Er werde bei einer Anhörung alle Details darlegen und sich bis dahin öffentlich nicht näher zum Fall äußern, kündigte Rinderknech an. Er sei aber davon überzeugt, dass die Anschuldigung der Dopingtest-Verweigerung fallen gelassen werde.