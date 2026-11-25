Der französische Tennisprofi Arthur Rinderknech hat Ermittlungen gegen ihn wegen einer möglichen Dopingtest-Verweigerung öffentlich gemacht.
Er habe der zuständigen International Tennis Integrity Agency (ITIA) bereits mitgeteilt, „dass ich die Anschuldigungen zurückweise“, schrieb der Weltranglisten-57. in einem auf Instagram veröffentlichten Statement. Zuvor hatte die „L‘Equipe“ berichtet, dass Rinderknech im Juni in der Bretagne eine Dopingkontrolle verweigert haben soll.
Dies könne möglicherweise mit einem Missverständnis mit dem Kontrolleur zusammenhängen.
Franzose weist Anschuldigungen zurück
Laut „L‘Équipe“ droht dem Tennisspieler eine Sperre von vier Jahren. Er werde bei einer Anhörung alle Details darlegen und sich bis dahin öffentlich nicht näher zum Fall äußern, kündigte Rinderknech an. Er sei aber davon überzeugt, dass die Anschuldigung der Dopingtest-Verweigerung fallen gelassen werde.
„Ich habe nie verbotene Substanzen eingenommen und bin stolz auf meine Erfolge im Profitennis, die ich durch harte Arbeit und stets mit Integrität erreicht habe“, schrieb der 31-Jährige.
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