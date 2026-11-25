Jugendliche in Haft
Deutsche Polizei zerschlägt Neonazi-Terrorgruppe
Trotz ihres jungen Alters hatten Jugendliche in Deutschland mörderische Pläne. Sie wollten unter dem Namen „Terror 18“ gezielt Ausländer töten. Die Polizei nahm nun drei Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren fest, weitere Mitglieder der Neonazi-Gruppe sitzen bereits in Untersuchungshaft.
In mehreren deutschen Bundesländern fanden Durchsuchungen statt. Die Vereinigung soll aus der sich schnell radikalisierenden Internetgruppe „Terror 18“ entstanden sein. „Die Mitglieder dieser Gruppierung eint eine tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland“, erklärte die Bundesanwaltschaft.
Anschlag auf Flüchtlingsheim verhindert
Ihr Ziel sei es gewesen, im Namen von „Terror 18“ schwerste Straftaten zu begehen – vor allem Brandstiftung und Gewalttaten bis hin zur gezielten Tötung von Ausländern und politischen Gegnern. Einen für Ende Oktober mutmaßlich geplanten Anschlag auf ein Flüchtlingsheim in Niedersachsen habe die Polizei verhindern können.
Zu der Gruppe sollen auch drei weitere Beschuldigte gehören, die bereits in Untersuchungshaft sitzen. Die Bundesanwaltschaft hat auch die Ermittlungen gegen diese drei Verdächtigen von den bisher zuständigen Staatsanwaltschaften übernommen.
Deutschlandweite Durchsuchungen gegen weitere Beschuldigte
In mehreren Bundesländern fanden Durchsuchungen statt – diese richteten sich auch gegen vier weitere Verdächtige im Alter von 14 bis 16 Jahren, die auf freiem Fuß sind. Ihnen werde teils die Unterstützung der terroristischen Vereinigung, teils die Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen.
Beschuldigte waren „Jugendliche mit Verantwortungsreife“
Zwei der festgenommenen Beschuldigten sollen heute einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob die Jugendlichen in Untersuchungshaft kommen. Der dritte Beschuldigte wird am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt.
Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die drei Festgenommenen als Jugendliche „mit Verantwortungsreife“ handelten. Das bedeutet, dass sie zur Tatzeit reif genug waren, um das Unrecht ihrer Tat einzusehen, und ist eine Voraussetzung dafür, dass sie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Wie die Justiz mit Straftaten von Jugendlichen umzugehen hat, ist im deutschen Jugendgerichtsgesetz geregelt.
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