Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die drei Festgenommenen als Jugendliche „mit Verantwortungsreife“ handelten. Das bedeutet, dass sie zur Tatzeit reif genug waren, um das Unrecht ihrer Tat einzusehen, und ist eine Voraussetzung dafür, dass sie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Wie die Justiz mit Straftaten von Jugendlichen umzugehen hat, ist im deutschen Jugendgerichtsgesetz geregelt.