In der Causa Casinos steht ab Mittwoch der ehemalige FPÖ-Politiker und Vizekanzler Heinz -Christian Strache vor Gericht. In dem Verfahren am Landesgericht Wien geht es um die Bestellung des FPÖ-nahen Manager Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG (CASAG).
Strache, dem damaligen Novomatic-Chef Harald Neumann und der Novomatic-Gründer Johann Graf werden Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung vorgeworfen.
Der damalige Novomatic-Chef Neumann habe den damaligen Vize-Kanzler und FPÖ-Chef Strache 2018 darum gebeten, das Nominierungsrecht der Novomatic als Aktionär der teilstaatlichen CASAG zu nutzen, um den der FPÖ nahestehenden Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos zu machen. Obwohl dieser weder die erforderliche Erfahrung noch Kenntnisse im Glücksspielbereich mitbrachte, so die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in ihrem Eröffnungsplädoyer.
„Anfüttern“ als Gegenstand der Verhandlung
Ein ausdrücklicher Tauschhandel mit einer konkreten Zusage für Gesetzesänderungen im Glücksspielbereich konnte nicht ausreichend nachgewiesen werden, weshalb nicht Bestechung, sondern nur „strafbare Klimapflege“, also das „Anfüttern“, angeklagt sei. „Neumann und Graf wollten sich das künftige Wohlwollen Straches sichern“, so der Staatsanwalt. Man habe sich die Türe offen halten wollen für Anliegen der Novomatic in der Zukunft. Strache habe diese Erwartung umgekehrt in Kauf genommen, indem er um „den gewichtigen Gefallen“ zur Bestellung Sidlos bat.
Neumann habe die Bestellung zugesagt, Graf als einflussreicher damaliger wirtschaftlicher Eigentümer der Novomatic ein Machtwort gesprochen, indem er Sidlo zum „Muss“ erklärte. Die Ermittlungsergebnisse würden ein klares Motiv zeigen, weil die Novomatic handfeste wirtschaftliche Interessen verfolgte.
Gesetz wurde nie geändert
Zwar sei Strache als Vizekanzler und Sportminister abgesehen von den Sportförderungen, die sich auch aus Abgaben aus dem Glücksspiel und Sportwetten speisen, nicht direkt für das Glücksspiel zuständig gewesen. Als Chef einer Koalitionspartei habe er aber allen Gesetzesvorhaben zustimmen müssen, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Zudem habe sich Strache nachweislich immer wieder mit Glücksspielthemen beschäftigt. Zu einer Gesetzesänderung betreffend der Glücksspiellizenzen sei es nicht gekommen, nachdem die Koalition bereits im Mai 2019 infolge des Ibiza-Skandals beendet wurde.
Vorerst keine Zeugen geladen
Die ersten beiden Verhandlungstage diese Woche sind nur für Plädoyers und die Einvernahme der Angeklagten reserviert. Zeugen sind noch keine geladen. Das im Nachklang der Veröffentlichung des Ibiza-Videos gestartete Verfahren zur Causa Casinos hatte zahlreiche weitere politische Affären und Ermittlungen losgetreten – unter anderem jene gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Ex-Klubobmann August Wöginger (beide ÖVP).
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