Gesetz wurde nie geändert

Zwar sei Strache als Vizekanzler und Sportminister abgesehen von den Sportförderungen, die sich auch aus Abgaben aus dem Glücksspiel und Sportwetten speisen, nicht direkt für das Glücksspiel zuständig gewesen. Als Chef einer Koalitionspartei habe er aber allen Gesetzesvorhaben zustimmen müssen, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Zudem habe sich Strache nachweislich immer wieder mit Glücksspielthemen beschäftigt. Zu einer Gesetzesänderung betreffend der Glücksspiellizenzen sei es nicht gekommen, nachdem die Koalition bereits im Mai 2019 infolge des Ibiza-Skandals beendet wurde.