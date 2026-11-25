Erst kürzlich hat Jennifer Lawrence offen über ihre Brust-OP gesprochen. Doch gleichzeitig halten sich die Gerüchte, die Schauspielerin hätte noch einen anderen Beauty-Eingriff hinter sich. Jetzt meldete sich die Oscarpreisträgerin selbst zu den Spekulationen zu Wort – mit einem frechen Konter!
Schon seit Wochen wird gerätselt: Hat sich Jennifer Lawrence nicht nur ihre Brüste machen, sondern auch ihre Augenlider straffen lassen. Bislang hat die sonst so auskunftsfreudige Schauspielerin zu den Gerüchten geschwiegen. Doch jetzt packte die „Tribute von Panem“-Schönheit aus – und das mit einem Augenzwinkern.
Keine Lidstraffung, sondern ...
Auf Instagram schrieb Lawrence zu einem Beitrag ihrer Make-up-Artistin Shayna Goldberg: „Iykyk she’s the one who did my bleph.“ Was das heißt? Frei übersetzt: „Wenn du es weißt, weißt du es: Sie ist diejenige, die meine Lidstraffung gemacht hat.“
Heißt also: Laut Lawrence war bei diesem Look kein Skalpell im Spiel, sondern nur Lidschatten und Pinsel.
Ausschlaggebend für die Gerüchte waren unter anderem Jennifer Lawrences Auftritte der letzten Tage. Auf dem roten Teppich wirkte der Look der Oscarpreisträgerin sichtlich verändert, die Augen offener der Blick wacher.
Lawrence sprach über neue Brüste
Doch die Gerüchte kommen nicht ungefähr, denn zuletzt sprach Lawrence ganz offen, dass sie bei ihrem Aussehen nachgeholfen hat. Bei „Watch What Happens Live“ vor wenigen Tagen erklärte sie, sie habe Implantate und nun „Körbchengröße C“.
Auch über ein mögliches Facelift hatte Lawrence kürzlich laut nachgedacht. „Ich möchte eine sexy Mama sein. Wenn ich die Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die alles im Griff hat – auch wenn ich gerade erst aufgewacht bin und überhaupt nichts im Griff habe“, lachte sie im Gespräch mit „The Cut“.
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