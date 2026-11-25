Auch über ein mögliches Facelift hatte Lawrence kürzlich laut nachgedacht. „Ich möchte eine sexy Mama sein. Wenn ich die Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die alles im Griff hat – auch wenn ich gerade erst aufgewacht bin und überhaupt nichts im Griff habe“, lachte sie im Gespräch mit „The Cut“.