Es werden Stellen abgebaut bei A1. Im kommenden Jahr soll es 500 Arbeitsplätze betreffen, denn bis 2030 will man rund 300 Millionen Euro an Kosten einsparen. Ein Drittel davon, also 100 Millionen, sollen direkt beim Personal eingespart werden. Viele weitere Arbeitgeber kämpfen in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten ums Überleben. Haben Sie Angst um Ihren Job? Reden Sie jetzt in unserem Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: