Nach seinem Nvidia-Comeback zeigt sich Jensen Huang reumütig: Am Dienstag entschuldigte er sich bei seinen Mitarbeitern. Er habe „einige schreckliche Fehler gemacht“ und befinde sich inzwischen in täglicher Therapie. Gerüchte über ungustiöse Machtspiele rundum seine Rückkehr wies er jedoch zurück.
Einen Tag nach seinem Comeback als Vorstandsvorsitzender von Nvidia entschuldigte sich Huang am Dienstag bei seinem gesamten Unternehmen für den Verstoß gegen den Verhaltenskodex.
„Habe meine Kinder verletzt und auch euch alle“
„Ich habe schreckliche Fehler gemacht“, sagte er in seiner ersten Betriebsversammlung seit seiner Rückkehr. Im Hinblick auf seine Frau fügte er hinzu: „Ich war Lori untreu, ich habe meine Kinder verletzt und natürlich auch euch alle.“ In seiner Ansprache sagte Huang außerdem, er sei in Therapie. „Ich gehe jeden Tag für eineinhalb Stunden zur Therapie. Und das hilft mir sehr“, wurde er von der „New York Times“ zitiert.
„Bin nicht zurück, weil ich über dem Gesetz stehe“
Auch zu den Gerüchten um sein Comeback äußerte sich Huang. Er sagte, er sei nicht zurückgekehrt, weil er ein „Tech-Bro“ sei, der „über dem Gesetz“ und „über dem Verhaltenskodex“ stehe. Er sei auch nicht zurückgekehrt, weil Präsident Trump den Vorstand von Nvidia unter Druck gesetzt habe, ihn wieder einzustellen.
Trump selbst hatte zuvor beim Sender CNBC damit geprahlt, das Gremium „überzeugt“ zu haben. „Das ist völlig unwahr“, so Huang. Vielmehr sei er zurück, weil der Vorstand von Nvidia „die gesamte Situation geprüft“ und „Fakten gesammelt“ habe.
Mitte November hatte Huang seinen Chefposten räumen müssen. Hintergrund waren gleich mehrere bekannt gewordene Affären – darunter eine Beziehung mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Am Montag folgte dann die überraschende Wende: Huang ist zurück im Amt.
Huang will Trump helfen, das Land „erfolgreich zu machen“
Dennoch sprach der Nvidia-Boss Trump sein Lob aus. Trump „liebt unser Unternehmen wirklich sehr“ und „ist stolz auf Nvidia“. Weiter erklärte Huang, er wolle dem Präsidenten helfen, „unser Land erfolgreich zu machen“. Gleichzeitig betonte er, dass Nvidia dadurch kein politisches Unternehmen werde. „Nicht im Geringsten“, sagte er.
Huang betonte: „Wir sind das unpolitischste Unternehmen überhaupt.“ Wie ihm dieser Spagat gelingen soll, ließ der Tech-Guru allerdings offen.
„Manchmal ist es angebracht, zu vergeben“
Der Nvidia-Boss sagte in seiner Ansprache außerdem, die Entscheidung des Vorstands, ihn zurückzunehmen, bedeute nicht, dass andere Mitarbeiter gegen den Verhaltenskodex verstoßen dürften. Das wäre weder „angemessen“ noch würde es „toleriert“ werden, sagte er. „Manchmal ist es angebracht, zu vergeben“, sagte er und fuhr fort: „Manchmal nicht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.