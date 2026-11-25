„Habe meine Kinder verletzt und auch euch alle“

„Ich habe schreckliche Fehler gemacht“, sagte er in seiner ersten Betriebsversammlung seit seiner Rückkehr. Im Hinblick auf seine Frau fügte er hinzu: „Ich war Lori untreu, ich habe meine Kinder verletzt und natürlich auch euch alle.“ In seiner Ansprache sagte Huang außerdem, er sei in Therapie. „Ich gehe jeden Tag für eineinhalb Stunden zur Therapie. Und das hilft mir sehr“, wurde er von der „New York Times“ zitiert.