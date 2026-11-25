Tritt ins Gesicht

Doch was genau war passiert? Bei der Aktion im Strafraum hatte Nicholas Jackson noch versucht, den Ball zu klären – gleichzeitig setzte Gül zum Kopfball an. Jackson traf den Türken mit dem Schienbein und viel Wucht direkt im Gesicht. Eine Karte gab es für die Aktion nicht.