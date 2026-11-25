Amtsmissbrauch bis Mordvertuschung

Warum? Der Journalist und Aufdecker Peter Pilz wirft Bundespolizeidirektor Michael Takacs und drei weiteren hohen Polizeibeamten in dem Buch Amtsmissbrauch vor. Und zwar die Ermittlungen rund um den Tod des Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek nicht so geführt zu haben, wie es hätte sein sollen – das ging so weit, dass den Beamten Mordvertuschung unterstellt wurde. „Es werden massivste Vorwürfe erhoben gegen Polizisten, die nur ihre Arbeit machen“, so Michael Rami, der Anwalt von Michael Takacs.