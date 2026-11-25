„ZackZack“-Gründer Peter Pilz sagte der österreichischen Polizeispitze in seinem Buch über die Causa Pilnacek Amtsmissbrauch nach – das bestätigte jetzt auch das Oberlandesgericht. Was mit den nun rechtskräftigen Schadensersatzzahlungen und mehr passiert, ist aber noch offen. Das Medium ist nämlich in Konkurs. Das Buch werde ohnehin nicht mehr weiterproduziert …
Im Oberlandesgericht Wien rauchen die Köpfe: „Es ist noch nie jemand während des Medienverfahrens in Konkurs gegangen“, sagt der Vorsitzende des Drei-Richter-Senats. Der über die Berufung rund um das Buch „Pilnacek – der Tod des Sanktionschefs“ entscheiden sollen. Im Dezember 2025 entschied das Wiener Landesgericht nämlich, das Buch müsse vom Markt genommen werden.
Amtsmissbrauch bis Mordvertuschung
Warum? Der Journalist und Aufdecker Peter Pilz wirft Bundespolizeidirektor Michael Takacs und drei weiteren hohen Polizeibeamten in dem Buch Amtsmissbrauch vor. Und zwar die Ermittlungen rund um den Tod des Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek nicht so geführt zu haben, wie es hätte sein sollen – das ging so weit, dass den Beamten Mordvertuschung unterstellt wurde. „Es werden massivste Vorwürfe erhoben gegen Polizisten, die nur ihre Arbeit machen“, so Michael Rami, der Anwalt von Michael Takacs.
Diese Vorwürfe haben einen ganzen U-Ausschuss ausgelöst. Übriggeblieben ist eigentlich nichts.
Antragsstellervertreterin Linda Poppenwimmer
Der Meinung ist man auch im Senat des Oberlandesgerichts: „Das ist ein ganz massiver Vorwurf. Und der geht aus dem ganzen Buch hervor. In einer Vielzahl an Textpassagen wird den Antragsstellern vorgeworfen, ihre Arbeit nicht richtig gemacht zu haben.“ Das Ersturteil wegen übler Nachrede wird vollumfänglich bestätigt.
Takacs und zwei weiteren hochrangigen Polizisten wird 15.000 Euro Schadensersatz zugesprochen, einer Polizeibeamtin 12.000 Euro. Das Urteil muss veröffentlicht und das Buch vom Markt genommen werden.
Rechtskräftiges Urteil ohne Peter Pilz
Dessen Verfasser Peter Pilz nimmt an der Berufungsverhandlung nicht teil – der Verlag „ZackZack“ lässt sich lediglich durch seinen Masseverwalter vertreten. Denn Anfang November meldete das Medium Konkurs an. Und auch das ist im Justizpalast Thema.
Als Insolvenzgrund werden nämlich Rückstellungen zukünftiger Ansprüche aus Medienverfahren genannt. Die Höhe der angenommenen Zahlungen wisse man auswendig nicht. Öffentlich geistern Zahlen über vier Millionen Euro herum. Das wäre aber eine mehr als unrealistische Höchstgrenze des Gesetzgebers.
Nächster Prozess bereits im Februar
Was mit den Schadensersatzzahlungen und der Urteilsveröffentlichung aus dem gegenständlichen Verfahren nun passiert, ist noch gänzlich offen. Bis zum 24. Dezember können sich nämlich noch Gläubiger melden. Es ist anzunehmen, dass Takacs und Co. nur einen gewissen Prozentsatz der Summe bekommen werden.
Das Thema ist aber auch lange noch nicht abgeschlossen. Zwar überlegt man die neuen medienrechtlichen Klagen, die gegen das Medium „ZackZack“ wegen weiterer Veröffentlichungen erhoben wurden, zurückzuziehen – schließlich ist in der Insolvenz nichts zu holen. Doch die Privatanklagen gegen Peter Pilz persönlich wegen übler Nachrede bleiben bestehen. Hier wird im Februar im Wiener Landesgericht verhandelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.