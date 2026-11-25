Das Spiel gegen die alte Liebe! Hoffenheim-Trainer Chris Ilzer sprach mit der „Krone“ vor dem Europa-League-Duell am Donnerstag gegen seinen Grazer Herzensklub. Was noch auf seiner To-do-Liste steht, warum ihn Ivica Osim so prägte und ob er je zu Sturm heimkommen könnte.
„Krone“: Christian, wie sehr kribbelt es schon? Sturm kommt zu euch!
Christian Ilzer: Alleine beim Los ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Seit wir von Sturm weggegangen sind, haben viele gesagt, sie kommen uns besuchen, es ist sich oft aber nicht ausgegangen. Jetzt kommen sie alle, ich freu mich auf viele Gesichter. Da wird’s vor dem Spiel viele Umarmungen geben, hoffentlich danach auch – dazwischen gibt es aber einen beinharten Wettkampf.
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