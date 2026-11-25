„Krone“: Christian, wie sehr kribbelt es schon? Sturm kommt zu euch!

Christian Ilzer: Alleine beim Los ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Seit wir von Sturm weggegangen sind, haben viele gesagt, sie kommen uns besuchen, es ist sich oft aber nicht ausgegangen. Jetzt kommen sie alle, ich freu mich auf viele Gesichter. Da wird’s vor dem Spiel viele Umarmungen geben, hoffentlich danach auch – dazwischen gibt es aber einen beinharten Wettkampf.