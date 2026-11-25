Warum Kalajdzic viele Tore schießen würde

„Eigentlich hätten sie es im Sommer schon machen können, nachdem ich gesehen habe, wie der Kalajdzic wieder drauf ist bei der WM“, meint der Sky-Experte am Rande der 0:1-Niederlage des LASK gegen Bodö/Glimt am Dienstagabend in der Champions League. „Dass ich weiß, ich habe einen Spieler, der zwei Meter groß ist und die Bayern spielen zu 80% im gegnerischen Drittel, würde er dir zwangsläufig viele Tore schießen. Er kann auch gut mit der Mannschaft kombinieren.“