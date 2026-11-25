Nachdem Marko Stankovic und Didi Hamann ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic beim FC Bayern als möglichen Ersatz und Backup für Harry Kane ins Spiel gebracht hatten, legt Legende Andreas Herzog nun nach. Ein Kauf des LASK-Kickers sei für die Münchner eigentlich ein „absoluter No-Brainer.“
Andreas Herzog gilt als großer Fan von Sasa Kalajdzic. Hätte der „Krone“-Kolumnist beim FC Bayern München, bei denen nach der schweren Verletzung von Harry Kane im Angriff Handlungsbedarf herrscht, das Sagen, würde er nicht lange herumüberlegen.
Warum Kalajdzic viele Tore schießen würde
„Eigentlich hätten sie es im Sommer schon machen können, nachdem ich gesehen habe, wie der Kalajdzic wieder drauf ist bei der WM“, meint der Sky-Experte am Rande der 0:1-Niederlage des LASK gegen Bodö/Glimt am Dienstagabend in der Champions League. „Dass ich weiß, ich habe einen Spieler, der zwei Meter groß ist und die Bayern spielen zu 80% im gegnerischen Drittel, würde er dir zwangsläufig viele Tore schießen. Er kann auch gut mit der Mannschaft kombinieren.“
Spektakuläre Rückkehr zum Nulltarif?
Die große Frage lautet: Wie reagieren die Bayern auf den Ausfall von Superstar Kane? Gut möglich, dass man sich im Wintertransferfenster nun doch in der Offensive verstärkt. Laut Sky beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit einer Rückkehr von Eric Maxim Choupo-Moting.
Der Vertrag des 37-jährigen Kameruners bei Red Bull New York läuft zum Ende des Jahres aus. Heißt, der Stürmer wäre ablösefrei zu haben.
Anders sieht es bei Kalajdzic aus, dessen Kontrakt in Linz noch bis Sommer 2029 gültig ist. Mit einem Wechsel nach München würde der 29-Jährige für einen rot-weiß-roten Transfer-Hammer sorgen.
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