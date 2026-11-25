Nach über 400 Tagen Verletzungspause kehrt Eva Pinkelnig in den Skisprung-Weltcup zurück.
Die 38-jährige Vorarlbergerin gibt beim Heim-Weltcup in Hinzenbach am Samstag (13.30 Uhr) und Sonntag (10.15 Uhr/beide live im sportkrone.at-Ticker) ihr Comeback.
Die Gesamtweltcupsiegerin von 2022/23 hatte sich im September des Vorjahres beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo das vordere Kreuzband und den Innen- und Außenmeniskus gerissen sowie einen Knorpelschaden im linken Knie zugezogen.
Auftakt ausgelassen
Pinkelnig verpasste die Olympiasaison, erstmals wieder von einer Schanze sprang sie Mitte September in Tschagguns. Den Weltcup-Auftakt vergangenes Wochenende in Lillehammer ließ Österreichs Sportlerin des Jahres 2023 aus, nun startet sie erstmals wieder bei den zwei Einzelbewerben auf der Normalschanze in Oberösterreich.
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