Auftakt ausgelassen

Pinkelnig verpasste die Olympiasaison, erstmals wieder von einer Schanze sprang sie Mitte September in Tschagguns. Den Weltcup-Auftakt vergangenes Wochenende in Lillehammer ließ Österreichs Sportlerin des Jahres 2023 aus, nun startet sie erstmals wieder bei den zwei Einzelbewerben auf der Normalschanze in Oberösterreich.