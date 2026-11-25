Für Städtereisende und Badeurlauber

Die neue Verbindung dürfte sowohl für Städtereisende mit Ziel Barcelona als auch für Badeurlauber an der Costa Brava interessant sein. Aber auch in Oberösterreich erhofft man sich durch die zusätzliche Flugverbindung mehr Urlaubsgäste aus Spanien. Immerhin leben in der Metropolregion Barcelona rund 5,4 Millionen Menschen.