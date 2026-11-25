Nach den bekannten Turbulenzen in der jüngeren Vergangenheit gibt es endlich wieder erfreuliche Nachrichten vom Linzer Flughafen. Die irische Billigfluglinie Ryanair baut ihr Streckennetz in Oberösterreich weiter aus. Ab Ende März wird zweimal wöchentlich eine neue Destination angeflogen. Die Tickets sind bereits buchbar.
Das Linienflugangebot am Linzer Flughafen wird um eine weitere Destination erweitert. Ab 31. März 2027 fliegt die irische Billigfluglinie Ryanair jeweils mittwochs und samstags direkt nach Girona in Katalonien. Nach Alicante, Bari und London ist es bereits die vierte Destination, die Ryanair ab Linz ansteuert. Die Flüge sind ab sofort buchbar.
Für Städtereisende und Badeurlauber
Die neue Verbindung dürfte sowohl für Städtereisende mit Ziel Barcelona als auch für Badeurlauber an der Costa Brava interessant sein. Aber auch in Oberösterreich erhofft man sich durch die zusätzliche Flugverbindung mehr Urlaubsgäste aus Spanien. Immerhin leben in der Metropolregion Barcelona rund 5,4 Millionen Menschen.
Vierte Destination für Linz
„Es freut mich sehr, dass wir Ryanair vom Potenzial Oberösterreichs überzeugen konnten und eine vierte Destination bekommen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Jörg Ebbighausen, der das Streckennetz auch künftig weiter ausbauen möchte.
Die Flugzeit nach Girona beträgt zwei Stunden. Mittwochs startet die Maschine um 20.30 Uhr in Linz, samstags bereits um 13.30 Uhr.
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