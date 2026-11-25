Welche Verletzung des 18-jährigen Mädchens aus Nußbach (OÖ), das bei St. Valentin (NÖ) aus einem Wagen auf die Westautobahn gestürzt war, schlussendlich tödlich verlief, scheint nun geklärt. Der Staatsanwaltschaft St. Pölten liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Ein weiteres Gutachten soll nun klären, ob ein Defekt an der Fahrzeugtür vorlag.
„Die Todesursache war ein Leberriss als Folge des Sturzes“, sagt Thomas Korntheuer, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Zu diesem Ergebnis war am Mittwoch jener Gerichtsmediziner gekommen, der den Leichnam der 18-jährigen Sally H. aus Nußbach obduziert hatte.
Wie berichtet, war die junge Frau in der Vorwoche bei Sankt Valentin aus einem fahrenden Auto auf die Westautobahn (A1) gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben.
Warum sie aus dem Wagen stürzen konnte, bleibt vorerst weiter ungewiss. „Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden“, betont Korntheuer. Die Obduktion habe auch ergeben, dass die 18-Jährige von keinem nachfolgenden Fahrzeug überrollt worden war.
Technisches Gebrechen?
Die Staatsanwaltschaft hat nun einen Kfz-technischen Sachverständigen beauftragt. Er muss abklären, ob ein technisches Gebrechen am Fahrzeug dazu geführt haben könnte, dass Sally H. auf die Straße fiel. Dieses Gutachten soll in spätestens acht Wochen vorliegen. Auch das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung steht noch aus.
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