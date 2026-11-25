Technisches Gebrechen?

Die Staatsanwaltschaft hat nun einen Kfz-technischen Sachverständigen beauftragt. Er muss abklären, ob ein technisches Gebrechen am Fahrzeug dazu geführt haben könnte, dass Sally H. auf die Straße fiel. Dieses Gutachten soll in spätestens acht Wochen vorliegen. Auch das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung steht noch aus.