Letzte Gelegenheit, eine Rarität zu erwerben

Doch jetzt wird es bald ruhig werden im Innsbrucker Radiomuseum. „Am 31. Dezember wird der Trägerverein offiziell aufgelöst“, teilt Obmann Schuchter mit. Es gibt kein Zurück mehr. Aus, vorbei! Davor gilt es aber noch Wichtiges zu schaffen. „Die Exponate liegen uns natürlich sehr am Herzen. Wir suchen noch nach einem geeigneten Übernehmer für die Sammlung oder zumindest größere Teile davon“, formuliert es der Vereinsobmann. Einfach wird das wohl nicht, umfasst die Sammlung doch rund 900 Exponate. Neben Radiogeräten gehören auch zahlreiche Schallplatten, seltene Schellacks und Tonbänder zum klangvollen Erbe.