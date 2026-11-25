Raritäten aus mehr als 100 Jahren sind im Innsbrucker Radiomuseum zu sehen und zu hören. Das liebevoll gepflegte Kleinod sperrt jedoch bald zu. Doch das soll nicht das Ende für die eindrucksvolle Sammlung sein.
Es werden wohl ein paar Tränen fließen. Vielleicht zu nostalgischen Klängen aus dem Äther. Denn am 14. Dezember geht in Innsbruck eine Ära zu Ende. Das Radiomuseum Schuchter in der Kravogelstraße 19a stellt danach seinen regulären Betrieb ein.
Älteste Stücke stammen aus den 1920er Jahren
Mehr als 100 Jahre Radiogeschichte sind in der ehemaligen Reparaturwerkstätte der Gründerfamilie Schuchter versammelt. Das älteste Stück ist ein Detektorempfänger aus 1924. „Reine Mittelwelle. Am Abend lässt sich damit und einer langen Antenne auch noch Programm aus Staaten im Osten empfangen“, erklärt Richard Schuchter, Sohn des Museumsgründers. Er hat mit seiner Mutter Magdalena und einem rührigen Verein das Erbe von Hans Schuchter bis heute bewahrt, Besucher mit unverwüstlicher Technik und unvergleichlichen Originaltönen ins Staunen versetzt – und alten Schätzen zu einem glanzvollen Auftritt im digitalen Zeitalter verholfen.
Letzte Gelegenheit, eine Rarität zu erwerben
Doch jetzt wird es bald ruhig werden im Innsbrucker Radiomuseum. „Am 31. Dezember wird der Trägerverein offiziell aufgelöst“, teilt Obmann Schuchter mit. Es gibt kein Zurück mehr. Aus, vorbei! Davor gilt es aber noch Wichtiges zu schaffen. „Die Exponate liegen uns natürlich sehr am Herzen. Wir suchen noch nach einem geeigneten Übernehmer für die Sammlung oder zumindest größere Teile davon“, formuliert es der Vereinsobmann. Einfach wird das wohl nicht, umfasst die Sammlung doch rund 900 Exponate. Neben Radiogeräten gehören auch zahlreiche Schallplatten, seltene Schellacks und Tonbänder zum klangvollen Erbe.
Der Museumsverein vergibt das eine oder andere Stück bei Interesse und gegen eine Spende auch an Radioliebhaber ab, die in ihrem Zuhause ein Stück Nostalgie bewahren möchten. „Wir freuen uns über jeden Hinweis und jeden Kontakt, der uns dabei hilft, unsere Radios, Platten und Tonbänder wieder in gute Hände zu legen“, betont Richard Schuchter.
Interessierte können sich über www.radiomuseum-innsbruck.com oder telefonisch (0676/553 7 553) beim Museumsverein melden.
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